Victorie magică pentru HCM

Campioana României la handbal masculin, Handbal Club Municipal Constanţa, a obţinut aseară, la Buzău, o miraculoasă victorie în faţa uneia dintre cele mai puternice formaţii ale handbalului mondial. Susţinuţi de cei 1.800 de spectatori prezenţi în tribunele Sălii Sporturilor “Romeo Iamandi“, handbaliştii constănţeni au reuşit să răstoarne absolut toate calculele hîrtiei şi să învingă, cu 37-33 (17-18), pe Montpellier, echipă ce a obţinut 11 titluri în ultimii 15 ani în Franţa şi a cîştigat Ligia Campionilor în 2003. După victoria din urmă cu cinci ani în faţa Barcelonei, 29-27, HCM a oferit o nouă seară istorică pentru iubitorii handbalului constănţean şi nu numai. Meciul împotriva starurilor Karabatic, Kavticnik, Guigou, Stojinovic, Karaboue, Hmam sau Bojinovic, a început conform aşteptărilor, cu echipa franceză la timona jocului. Montpellier s-a desprins pe tabelă pînă la 14-6 şi 15-7 în min. 20, însă ce a urmat l-a luat prin surprindere chiar şi pe experimentatul antrenor Patrice Canayer, incapabil să găsească soluţii în faţa jocului extraordinar al HCM-ului. Eliminarea temporară a lui Karabatic a dat semnalul revenirii echipei noastre, Montpellier acuzînd din plin lipsa celui mai important jucător al său. Bojinovic a fost şi el eliminat pentru două minute, iar HCM a profitat din plin de omul în plus, recuperînd incredibil şi egalînd la 17-17. Francezii au intrat în avantaj la pauză după un 7 m transformat de Kavticnik, dar iureşul HCM-ului a continuat şi în partea secundă. Cu o apărare perfectă, cu Mihai Popescu din nou imperial, cîştigînd net duelul cu vedetele Stojinovic şi Karaboue, dar şi cu un atac în care absolut toţi jucătorii s-au autodepăşit, HCM a pus la respect o echipă năucită de modul în care se derula întîlnirea. Montpellier a venit la Buzău cu numai 13 jucători, deşi regulamentul îi permitea să aibă 16 handbalişti pe bancă, a considerat că meciul va fi unul uşor şi din acest motiv i-a permis şi lui Juricek să rămînă în Franţa, deoarece soţia sa urma să nască. Aroganţa cu care francezii au tratat această partidă, deşi nu întîlneau o echipă oarecare a Europei, i-a costat două puncte pe care deja şi le trecuseră în cont. Montpellier nu se aştepta însă să întîlnească o echipă foarte bine pregătită fizic, încrezătoare în forţele sale şi, nu în ultimul rînd, care să îşi demonstreze încă o dată valoarea şi experienţa internaţională. HCM a intrat în avantaj pentru prima dată la 20-19 şi nu a mai cedat iniţiativa pînă la final. A fost 24-22 pentru HCM, în min. 36, şi chiar dacă Prachar a fost eliminat definitiv, în min. 44, ceilalţi jucători au compensat foarte bine lipsa acestuia din apărare. În min. 49, HCM a condus pentru prima dată cu trei goluri, 31-28, apoi cu 32-28 un minut mai tîrziu şi marea surpriză începea să se contureze. Formaţia noastră a reuşit să-şi păstreze calmul în ultimele zece minute, a calculat perfect fiecare atac, fiecare aruncare iar rezultatul final, 37-33 pentru HCM, a fost unul cît se poate de meritat. O victorie de pus în ramă, două puncte uriaşe în lupta pentru calificarea în primăvara europeană şi speranţe că cea mai bună echipă de handbal masculin din România va avea un nou sezon încununat cu trofee. Nu trebuie uitat nici de arbitrajul impecabil al suedezilor Patrick Hakansson şi Maths Nilsson.

Au evoluat - HCM (antrenor Zoran Kurtes): Popescu (20 intervenţii salvatoare), Stănescu (1 intervenţie); Schuch 8g; Csepreghi 6g; Buricea 6g (1x7m); Toma, Fl. Nicolae - cîte 4g; Sabou 4g (1x7m); Vukovic, Dimache - cîte 2g; Sadoveac 1g, Timofte, Pavlovic, Mureşan, Prachar; Montpellier (antrenor Patrice Canayer): Stojinovic (14 intervenţii); Karaboue (2 intervenţii); Hmam 7g; N. Karabatic 6g; Kavticnik 5g (2x7m); Tej 4g; L. Karabatic 3g; Honrubia 3g (1x7m); Sobol, Guigou - cîte 2g; Accambray 1g, Bojinovic.

Declaraţii după meci

Florin Nicolae, jucător HCM: “Dacă nu credeam în noi nu am fi reuşit să cîştigăm acest meci. Poate mulţi nu ne vor crede, însă am fost mulţi în vestiar care am crezut că putem cîştiga. Este o nouă mare victorie obţinută de noi în Europa după cea cu Barcelona din 2004. Sper să nu mai treacă cinci ani pînă la un nou succes în faţa unei mari formaţii“.

George Buricea, jucător HCM: “Am riscat cînd am preferat să introducem un jucător de atac în locul portarului, însă din fericire ne-a ieşit. O victorie care înseamnă pentru moral foarte mult. Avem mai multă experienţă acum faţă de 2005, pentru a duce mai departe această victorie. Ne-au luat de sus, am văzut acest lucru încă de la antrenamentul lor şi i-a costat. Karabatic este un jucător masiv şi am reuşit să îi fac multe probleme cînd erau în atac“.

Nikola Karabatic, jucător Montpellier: “Putem cîştiga trofeul Ligii Campionilor, dar nu dacă vom continua să evoluăm astfel. Însă nu vom avea nicio şansă în celelalte meciuri din fazele superioare. După cum a evoluat împotriva noastră, Constanţa se poate califica mai departe“.

Patrice Canayer, antrenor Montpellier: “Felicit Constanţa pentru victorie. Am început excelent meciul, dar apoi HCM a demonstrat că are echipă. În repriza a doua, antrenorul Kurtes ne-a surprins cînd a schimbat sistemul de apărare şi ne-a fost mai greu să înscriem. Publicul a fost extraordinar, şi-a susţinut cu fair-play echipa“.

Nurhan Ali, director executiv HCM: “După cum a început meciul nimeni nu credea că vom mai reveni, dar am sperat pînă la final. Popescu cred că a prins cea mai bună zi a lui la HCM. Era momentul să explodeze. A contribuit decisiv la această victorie“.

Nicuşor Constantinescu, preşedinte HCM: “Am crezut în echipă. Începutul este mereu mai greu. Am fost foarte puternici din punct de vedere psihic pentru că am revenit cînd puţini ar mai fi putut să o facă. Chiar dacă am cîştigat acest meci, pe noi nu ne interesează de pe ce loc ne calificăm, ci să reuşim acest lucru. Sînt convins însă că ne vom califica. Dacă am fi jucat şi cu Valladolid la fel de bine, am fi învins şi atunci, şi am fi avut acum patru puncte. Dedic victoria constănţenilor“.

Clasament

1. Montpellier 2 1 0 1 79-57 2 (+22)

2. Valladolid 1 1 0 0 26-23 2 (+3)

3. HCM 2 1 0 1 60-59 2 (+1)

4. Medvedi 1 0 1 0 32-32 1 (0)

5. Szeged 1 0 1 0 32-32 1 (0)

6. Salonic 1 0 0 1 20-36 0 (-26)