Victorie mare pentru CSM Medgidia

Cu o echipă total schimbată faţă de sezonul trecut şi cu un nou antrenor pe banca tehnică, CSM Medgidia a păşit cu dreptul în noua ediţie a Ligii Naţionale, învingînd sîmbătă, pe teren propriu, 27-26, una dintre contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării, Poli Timişoara. Debutul partidei a fost echilibrat, cele două echipe succedîndu-se la conducere, fără să se distanţeze la mai mult de un gol. Finalul primei reprize le-a aparţinut gazdelor, care au luat un avantaj de trei goluri, cu care au intrat la cabine, 16-13. Elevii lui Florin Cazan au început excelent a doua parte a meciului, marcînd de cinci ori consecutiv, fără să primească gol, şi soarta partidei a părut decisă la scorul 21-13. În ultimul sfert de oră, gazdele au căzut fizic şi timişorenii au recuperat treptat, restabilind egalitatea în ultimul minut de joc, 26-26. Veteranul Enis Murtaza a “inventat” însă o aruncare spectaculoasă, aducîndu-şi echipa în avantaj cu cîteva secunde înainte de final. Emoţiile au continuat şi la ultima fază, cînd oaspeţii au beneficiat de la aruncare de la 9 metri, însă portarul George Şelaru, împrumutat de la HCM Constanţa, a parat, păstrînd cele două puncte în “desaga” grupării din Medgidia. “Am jucat bine în prima repriză, dar mai ales în startul reprizei secunde. Cu un sfert de oră înainte de final am cam terminat benzina şi ne-a fost destul de greu. Pentru noi, sînt două puncte mari, mai ales că am învins o altă formaţie care luptă să evite retrogradarea. Eu am fost obligat să intru pe teren şi să joc destul de mult, pentru că interul stînga, Zaharia, s-a accidentat după primul sfert de oră şi nu a mai putut continua”, a spus antrenorul-jucător Florin Cazan. Pentru CSM Medgidia au marcat: Murtaza 9, Galan 4, Sas 4, Cazan 3, Marinescu 3, Paraschiv 2, Ursuleac 1, Zaharia 1. Celelalte rezultate ale etapei: HCM Constanţa - HC Odorhei 36-23, HC Minaur Baia Mare - Universitatea Cluj 23-23, Pandurii Tg. Jiu - Bucovina Suceava 26-22, UCM Reşiţa - Ştiinţa Bacău 34-29, Rom Cri Braşov - CSM Satu Mare 27-29. Meciul Steaua - Dinamo s-a disputat aseară.