Victorie meritată pentru RCJ Farul

Partida de la Timişoara a adus o nouă victorie cu punct bonus ofensiv pentru RCJ Farul, 31-0 (26-0), în urma unui joc pe care formaţia noastră l-a dominat cu autoritate. Acest succes clar este cu atît mai îmbucurător, cu cît a fost obţinut avînd mulţi jucători tineri în echipă, iar atitudinea acestora din acest meci îi poate anunţa ca jucători de bază pentru viitorul apropiat. “Mulţumit de atitudinea jucătorilor mai ales din perioada premergătoare partidei. Diferenţa de valoare era evidentă şi era clar că vom cîştiga indiferent cum cine am fi jucat. Am jucat cu mulţi jucători tineri şi mă bucur că Strutinsky, Gargalîc, Sasu sau Apostol au confirmat. Urmează semifinala şi totul va depinde doar de noi“, a declarat Aurelian Arghir, director sportiv la RCJ Farul. În urma acestui rezultat, echipa noastră urcă pe locul trei în clasament la finalul play-off-ului, astfel că în semifinalele campioantului, RCJ Farul va juca, în deplasare, cu CSM Baia Mare, formaţie clasată pe poziţia secundă. În cealaltă semifinală se vor întîlni Steaua şi Dinamo. În partida de la Timişoara, pentru RCJ Farul au marcat: Mitu 2 eseuri, Puişoru, Jantjies, Chiriac - cîte 1e, Jantjies - 3 transformări. Pentru Farul au jucat: Andrii, Bejan, Strutinsky, Uchava, Gargalîc, Agiacai, Chiriac, Mitu, Samkharadze, Jantjies, M. Dumitru, Makapelu, Puişoru, C. Nicolae, Florea. Au mai intrat: Apostol, Otar, Sasu, Cr. Munteanu, Lungu.

Rezultate înregistrate în celelalte două partide din ultima etapă a play-off-ului: Steaua - Dinamo 25-12, U Cluj - Baia Mare 13-16. Clasament: 1. Steaua 88p; 2. Baia Mare 81p; 3. RCJ Farul 69p*; 4. Dinamo 65p*; 5. U Cluj 38p; 6. Timişoara 22p. *- echipă penalizată cu un punct.