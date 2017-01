Victorie meritată pentru Viitorul

Derby-ul judeţean desfăşurat sâmbătă, la Ovidiu, între Viitorul Constanţa şi Callatis Mangalia, în etapa a 7-a a Ligii a II-a la fotbal, a revenit formaţiei pregătite de Cătălin Anghel, scor 2-0. Gazdele au început în atac meciul, iar A. Chiţu (min. 5) şi V. Rusu (min. 6) au avut primele şanse foarte bune de a înscrie. Callatis a replicat prin Bardu, însă mijlocaşul de bandă al Mangaliei nu l-a putut învinge pe Bolboaşă, din opt metri. Şapte minute mai târziu, Viitorul a beneficiat de o lovitură de la 11 m, după un henţ evident al lui Miron, însă V. Rusu a şutat telefonat, iar Neagu a respins în corner. Acelaşi V. Rusu a ratat incredibil trei minute mai târziu, şutând pe lângă poartă de la doar trei metri. După 0-0 la pauză, Callatis a încercat să iasă mai mult la joc, însă ocaziile monumentale au apărut tot la poarta lui Neagu, V. Simion irosind trei situaţii de unu la unu cu portarul, în timp ce A. Chiţu şi-a trecut şi el în cont o ratare uriaşă din doar trei metri. Eliminarea justă a lui Huzuneanu şi apoi accidentarea lui Samson au slăbit defensiva mangaliotă, care a cedat în min. 85, A. Chiţu deschizând scorul cu un şut sub transversală din colţul careului mic. Pantelie a adus liniştea în tribune în min. 90, profitând de o neînţelegere între Damian şi Neagu şi a împins, de la aproximativ 12 m, mingea în poartă, stabilind scorul final: 2-0 pentru Viitorul.

„Am fost aproape de un rezultat bun, dar vreau să scot în evidenţă atitudinea băieţilor care au respectat toate indicaţiile mele. Am avut un portar în mare formă şi dacă evitam cartonaşul roşu la 0-0, probabil că am fi luat un punct“, a declarat Cristi Şchiopu, antrenorul echipei oaspete. „Aveam mare nevoie de victorie pentru a reveni din punct de vedere psihic. Un succes greu, dar scorul nu reflectă diferenţa din teren care a fost mult mai mare. Felicit jucătorii pentru că au arătat caracter şi am jucat din nou ca o echipă“, a precizat şi Cătălin Anghel, tehnicianul gazdelor.

Au evoluat - Viitorul: Bolboaşă - V. Creţu, Larie, Păcuraru, Turcu (83 Iancu) - Lazăr, Onicaş, Cristocea - V. Simion (72 Pantelie), V. Rusu (46 Călinţaru), A. Chiţu; Callatis: Neagu - Samson (73 I. Florea), Floricel, Damian, Miron (27 Evdochim) - Bardu, Bolat, Huzuneanu, Cojenel - Şt. Iordache (62 Ungureanu), Calagi. Cartonaşe galbene: Turcu, Cristocea / Neagu, Miron, Huzuneanu, Ungureanu, Evdochim. Cartonaş roşu: Huzuneanu (min. 79). Au arbitrat: Cr. Sava Găină (Bacău) - G. Fridl (Bacău) şi G. Cătană (Tîrgovişte).