Victorie mică pentru Steaua

Etapa a 6-a a Ligii 1 a arătat încă o dată criza prin care trece campioana Steaua București, chiar dacă echipa pregătită de Constatin Gîlcă a câștigat trei puncte. Eliminată din Liga Campionilor, gruparea din Ghencea și-a arătat din nou limitele, impunându-se greu, dintr-o lovitură de pedeapsă, în fața celor de la FC Viitorul, deși a avut doi oameni în plus, după eliminările lui Țăru și Buzbuchi. În schimb, Dinamo a „spart gheața” după trei remize consecutive și s-a impus în disputa cu FC Brașov. În zona fierbinte, Ceahlăul Piatra Neamț a dat încă o lovitură Concordiei Chiajna, iar „dubla” lui N'Doye a adus un succes meritat pentru ASA Tg. Mureș în partida cu FC Botoșani.

Rezultatele meciurilor din etapa a 6-a - vineri: Gaz Metan Mediaș - Pandurii Tg. Jiu 0-2 (Buleică 35, Matulevicius 87-pen.), Ceahlăul Piatra Neamţ - Concordia Chiajna 2-0 (Achim 71, 76); sâmbătă: Dinamo București - FC Braşov 2-1 (Cordoș 34, C. Matei 63 / Aganovici 85), FC Viitorul - Steaua București 0-1(G. Iancu 51 - pen.); duminică: ASA Tg. Mureş - FC Botoşani 2-1 (N'Doye 36, 85 / Hadnagy 78), Astra Giurgiu - CS U. Craiova 5-0 (Budescu 45, 58, 84-pen, Bukari 50, Enache 86). Partida Petrolul Ploieşti - CFR Cluj s-a disputat aseară, după închiderea ediției. Azi sunt programate meciurile Oţelul Galaţi - Rapid București (ora 18.30, Look TV) și U. Cluj - CSMS Iaşi (ora 21.00, Look TV).

Clasament: 1. Astra 15p (16-2), 2. Steaua 15p (golaveraj: 14-3), 3. Petrolul 13p (12-2), 4. Dinamo 12p (11-5), 5. ASA 11p (10-5), 6. CFR 10p (10-2), 7. Ceahlăul 10p (6-9), 8. FC Botoșani 9p (5-9), 9. Gaz Metan 8p (6-7), 10. Pandurii 6p (4-9), 11. U. Cluj 5p (5-5), 12. Rapid 5p (4-7), 13. FC Brașov 5p (5-11), 14. Concordia 4p (2-9), 15. FC Viitorul 3p (4-8), 16. CSMS Iași 3p (2-7), 17. Oțelul 2p (2-8), 18. CS U. Craiova 2p (4-14).