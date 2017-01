Victorie muncită pentru Simona Halep

Favorită principală la BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari, care are loc la Arenele BNR din capitală, tenismena constănţeană Simona Halep s-a calificat marţi în turul secund al competiţiei, însă a avut un meci neaşteptat de dificil în runda inaugurală. Sportiva clasată pe locul 5 WTA a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de cehoaica Barbora Krejcikova, locul 200 WTA, în faţa căreia s-a impus cu scorul de 3-6, 6-1, 6-1, după o oră şi 42 de minute de joc. Constănţeanca a acuzat trecerea mult prea rapidă de la suprafaţa de iarbă de la Wimbledon la cea de zgură de la Bucureşti şi a făcut un prim set mult sub aşteptări, dar şi-a revenit şi le-a câştigat categoric pe următoarele două. Halep, care şi-a asigurat un cec de 3.310 dolari şi 30 de puncte WTA, o va înfrunta în turul al doilea pe bulgăroaica Isabella Şinikova locul 156 WTA, venită din calificări.

Şi Monica Niculescu, locul 53 WTA şi cap de serie nr. 5, a acces în turul secund, după ce a câştigat duelul românesc cu Andreea Mitu, locul 152 WTA, cu scorul de 6-2, 6-4, după o oră şi jumătate de joc. “Mă bucur că am câştigat, deşi nu am jucat cel mai bun meci al meu. A fost un meci greu şi am resimţit căldura, mai ales în a doua jumătate a setului doi. Ştiam că Andreea Mitu joacă bine pe terenurile de acasă. Ea serveşte foarte bine, are o lejeritate incredibilă în lovituri, se simte bine pe zgură. În concluzie, ce să spun, mă bucur că am câştigat şi sper să am un joc mai bun în meciul următor”, a spus Niculescu, care va lupta pentru un loc în sferturi cu slovena Polona Hercog, locul 84 WTA.

În celălalt duel românesc din primul tur, Patricia Maria Ţig, locul 99 WTA, a depăşit-o pe junioara Ioana Mincă, în vârstă de 18 ani, intrată pe tabloul principal graţie unui wild-card oferit de organizatori, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-3. În turul secund, Ţig va juca împotriva letonei Anastasija Sevastova, locul 66 WTA, care a eliminat în runda inaugurală o altă junioară româncă, Gabriela Elena Ruse, locul 321 WTA, şi ea beneficiara unui wild-card, cu scorul de 6-3, 6-4. Pentru prezenţa pe tabloul principal, Mitu, Mincă şi Ruse vor primi câte un punct WTA şi 1.925 de dolari.

Marea surpriză a rundei inaugurale a fost eliminarea câştigătoarei ediţiei trecute, slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cap de serie nr. 3 şi locul 41 WTA, care a fost învinsă de belarusa Aleksandra Sasnovici, locul 104 WTA, cu scorul de 6-4, 1-6, 7-5

MITU ŞI OLARU MERG LA JO 2016

Andreea Mitu şi Raluca Olaru vor reprezenta România în proba feminină de dublu din cadrul turneului de tenis de la Jocurile Olimpice, care vor avea loc la Rio de Janeiro, în perioada 5-21 august. Participarea celor două a fost posibilă în urma realocării locurilor în proba de dublu de către Federaţia Internaţională de Tenis. Olaru ocupă locul 53 în clasamentul WTA de dublu, iar Mitu se află pe 83. “Sunt entuziasmată că voi merge la Rio de Janeiro, am aflat această ştire luni seara, la ora 23.00. Nu am avut încă timpul să ne bucurăm”, a spus Mitu. Astfel, numărul sportivilor care vor reprezenta ţara noastră la Rio ajunge la 98. La tenis vor mai juca pentru România alţi cinci sportivi: Simona Halep - simplu, Irina Begu, Monica Niculescu - simplu şi dublu, Horia Tecău şi Florin Mergea - dublu.

