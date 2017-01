Victorie pe final pentru RCJ Farul

Ca şi în tur, la Timişoara, RCJ Farul Constanţa s-a impus la limită în partida cu bănăţenii, disputată sâmbătă, pe stadionul “Mihai Naca“. În tur a fost 14-13 pentru dobrogeni, cu gazdele ratând o lovitură de pedeapsă în ultimul minut, când Calafeteanu a trimis în bară! La Constanţa, RCJ Farul s-a impus graţie unui eseu marcat de Carpenter şi transformat de Lazăr în al patrulea minut de prelungiri, când Timişoara conducea cu 29-25! Rezultat final: 32-29 (22-11). Farul a punctat prin 5 eseuri (Carpo 3, Agiacai şi Carpenter), 2 fiind transformate de Lazăr şi Bezuşcu, plus o lovitură de pedeapsă (Lazăr). Pentru oaspeţi au înscris Rus (2) şi Fercu, ambii eseuri, plus Calafeteanu (4 l.p. şi 1 tr).

Cele două formaţii, aflate în luptă directă pentru locul 3, şi-au împărţit perioadele de dominare. Timişoara a început excelent şi a condus cu 8-0, dar Farul a revenit spectaculos şi a marcat patru eseuri până la pauză, graţie unui pachet de înaintare superior, atât în grămezi, cât şi în margini. Oaspeţii au început bine şi repriza secundă, au egalat la 22 şi au preluat conducerea cu 29-25, însă finalul le-a aparţinut gazdelor, care au jucat numai în 22-ul advers ultimele cinci-şase minute ale partidei. „A fost un meci foarte greu, pe care ni l-am făcut şi mai greu după pauză, după ce luasem un avantaj consistent în prima repriză. Una peste alta, a fost o victorie pe deplin meritată, pentru care am luptat până în ultimul minut”, a declarat Cristian Munteanu, jucător la RCJ Farul. „Am făcut o primă repriză destul de bună, cu excepţia primelor zece minute. Ne asigurasem un avantaj destul de bun până la pauză, numai că am gestionat mai prost repriza a doua. Le-am permis celor de la Timişoara să se apropie şi chiar să treacă în avantaj, dar pe final am reuşit să întoarcem rezultatul”, a spus antrenorul principal al Farului, Cristian Brănescu. Au evoluat pentru RCJ Farul: Zapan, Turashvili, Boar - Agiacai, Cr. Munteanu - Mototolea, Mitu, Carpo - Ivan, Bezuşcu - Puişoru, Carpenter, Gheară, Apostol - C. Nicolae (au mai jucat: Jantjes, Lazăr, Tavarkiladze şi Vîlcu).

Rezultatele etapei: RCJ Farul Constanţa - RCM Timişoara 32-29, CSM Baia Mare - U. Cluj 66-7, Dinamo Bucureşti - CSU “Aurel Vlaicu“ Arad 29-15; duminică: Steaua Bucureşti - CSM Bucureşti 22-18. Clasament: 1. Steaua 36p, 2. Baia Mare 34p, 3. RCJ Farul 29p, 4. Timişoara 23p, 5. Dinamo 15p, 6. CSM Bucureşti 13p, 7. Cluj 6p, 8. Arad 0p.