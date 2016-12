Victorie pe linie pentru USL Constanţa

Probabil cea mai clară imagine a victoriei zdrobitoare a USL poate fi văzută la Constanţa. Secretarul general al USL Constanţa, Cristinel Dragomir, a anunţat că, în judeţul nostru, după numărătoarea paralelă efectuată azi-noapte în 60% din secţiile de votare, social-liberalii au câştigat din prima, cu 50% +1 voturi în fiecare colegiu, toate mandatele de senator (4) şi de deputat (10). „La redistribuirea judeţeană, niciuna dintre celelalte formaţiuni politice nu va obţine niciun mandat în judeţul Constanţa. Poate că, la redistribuirea naţională, în funcţie de voturile obţinute, unii dintre contracandidaţii colegilor noştri de la USL ar putea ajunge să primească mandate de parlamentar, dar nu este nimic sigur, pentru că este important numărul de voturi”, a declarat Cristinel Dragomir.

Preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, şi prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, au mulţumit electoratului constănţean pentru încrederea acordată prin votul covârşitor în favoarea USL. „Am câştigat toate cele 14 colegii, ceea ce înseamnă o victorie uriaşă a constănţenilor. Perspectivele a tot ceea ce am promis noi în campania electorală - acţiunile Portului Constanţa la constănţeni, acţiunile Aeroportului Kogălniceanu şi celelalte - le vom face. Rezultatul actualelor alegeri reprezintă o schimbare definitorie de traiectorie în România - este un moment istoric. Este timpul ca Bucureştiul să-şi întoarcă faţa către judeţul Constanţa, pentru că noi nu o să putem să dăm ochii cu oamenii dacă nu vom face ceea ce am promis. Dacă cei de la Bucureşti se vor opune, va fi un moment foarte dificil pentru ei. La cei 14 parlamentari USL adaug şi trei reprezentanţi ai minorităţilor în Parlamenul României, tot din judeţul Constanţa. 17 parlamentari de Constanţa reprezintă o forţă uriaşă şi un procent asemenea”, a declarat Constantinescu.

La rândul său, primarul Constanţei a subliniat responsabilitatea uriaşă de pe umerii USL Constanţa şi a anunţat că nu este timp de sărbătorit. Chiar astăzi, liderii formaţiunii se vor deplasa la Bucureşti pentru a valorifica cât mai eficient votul constănţenilor. „Lăsând la o parte aspectele mai haioase, să spunem, ale comportamentului meu, seriozitatea şi-a spus cuvântul. Faptul că am reuşit să obţinem, după 12 ani în care am condus destinele unei cetăţi cum este Constanţa şi ale unui judeţ, rezultatele acestea, covârşitoare, şi în alegerile locale şi acum, în alegerile naţionale, înseamnă că am fost nişte oameni serioşi. După cum vedeţi, Băsescu şi portocaliii lui au fost la putere, au avut posibilitatea să facă ceva bun şi nu au făcut. Înseamnă că au fost neserioşi. Încă o dată le mulţumesc constănţenilor pentru că ne-au dat gloanţe, ca să nu spun torpile, cu care plecăm la Bucureşti să negociem pentru ei. În acelaşi timp, noi suntem răspunzători şi pentru ducerea la bun sfârşit a tuturor proiectelor pe care le-am promis oamenilor. Asta şi este misiunea primordială a întregii noastre trupe de senatori şi deputaţi care pleacă la Bucureşti“, a declarat primarul Mazăre.