Victorie pentru HCM în Ungaria

Învingătoare, vineri, cu 41-22, în faţa divizionarei secunde HC Safilar Arad, Handbal Club Municipal Constanţa a părăsit sîmbătă România, cu destinaţia Germania, pentru al doilea stagiu centralizat al acestei veri. Campionii României au oprit la Budapesta, pentru un joc în compania echipei maghiare de primă ligă Szazhalombattai KE. Formaţia pregătită de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi s-a impus, sîmbătă seară, cu 37-28, după ce la pauză scorul a fost egal, 16-16. Cele mai multe goluri pentru formaţia noastră le-au înscris Broz 7g, Toma 6, Hejmanek şi Schuch - cîte 5, Timofte şi Kazic - cîte 4. “A fost o primă repriză mai strînsă, însă în repriza secundă am jucat mai bine. Am avut parte de un adversar destul de tare din prima ligă din Ungaria. Încă lucrăm la omogenizare”, a declarat antrenorul principal Lucian Râşniţă. Contra lui Szazhalombattai KE au fost folosiţi toţi jucătorii din lot, cu excepţia sîrbului Uros Vukovic, care acuză o accidentare. “Repriza secundă a fost la discreţia noastră. Pe final ne-am dezlănţuit şi am avut chiar şi 11 goluri avantaj”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Delegaţia constănţeană pleacă astăzi din Ungaria şi în această seară va înnopta la Viena. În capitala Austriei, HCM va juca, marţi, împotriva formaţiei SG Hanball West Wien, locul 7 în ediţia precedentă a campionatului austriac.