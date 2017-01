Victorie pentru HCM şi titlul e tot mai aproape

Sâmbătă, la o oră la care mulţi ar fi preferat câţiva mititei la grătar, la iarbă verde, suporterii HCM-ului au ţinut să fie aproape de favoriţi în lupta pentru un nou titlu de campioană. Aproximativ 600 de iubitorii ai handbalului au fost prezenţi la Sala Sporturilor, la partida dintre HCM Constanţa şi CSM Bucureşti, din etapa a 22-a a Ligii Naţionale. Nu au avut însă ce regreta, favoriţii impunându-se cu 37-28 (20-9), HCM mulţumindu-le printr-un meci foarte bun făcut împotriva unei formaţii bucureştene a cărei valoare a lotului este peste locul ocupat în clasament. Fără Stănescu, Toma şi Mureşan, menajaţi pentru acest meci, dar cu o dorinţă mare de a arăta multe lucruri bune din partea celorlaţi 16 handbalişti care s-au aflat pe foaia oficială, HCM a apăsat pe acceleraţie de la început. Rezultatul pe tabelă nu a întârziat să apară, 5-2 (min. 8) şi 13-7 (în min. 19), moment în care antrenorul Dragoş Dobrescu a cerut time-out. Scurta pauză pentru indicaţii a fost mai benefică pentru constănţeni, care pînă la pauză au mai înscris de şapte ori, primind doar două goluri. După 20-9 la pauză, antrenorul Ion Crăciun a trimis pe teren toţi jucătorii aflaţi pe foaia oficială. Chiar şi aşa, HCM a păstrat în permanenţă o diferenţă liniştitoare pe tabelă, încheind meciul cu 37-28 şi făcând un nou pas uriaş în cursa pentru campionat. „Am luat meciul în serios de la început, pentru a nu avea nicio emoţie. Am arătat că suntem campioni nu pentru că alţii au probleme financiare ci pentru că suntem cei mai buni. Ni s-a amintit mereu să avem grijă să nu mai avem oscilaţii în timpul meciului, iar aceste momente au apărut mai puţin. Mă bucur că am reuşit să joc şi în final am mai salvat prin câteva intervenţii o evoluţie mai slabă a mea“, a declarat George Şelaru, care a împlinit, vineri, 24 ani. „În prima repriză am jucat cam ceea ce îmi doresc. În partea a doua au evoluat toţi jucătorii şi poate de aceea apărarea nu a mai mers la fel de bine. Mă bucur că suporterii au fost şi la acest meci alături de noi“, a declarat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. Au evoluat pentru HCM: Popescu (6 intervenţii), Şelaru (5 intervenţii); Sadoveac 8g, Csepreghi 7g, Irimescu 4g, Sabou 4g (1x7m), Buricea 3g, Riganas, Onyejekwe, Angelovski şi Schuch - câte 2g, Stavrositu, A. Stamate şi Criciotoiu - câte 1g, Adzic şi Novanc.

Rezultatele etapei: HCM Constanţa - CSM Bucureşti 37-28, Bucovina Suceava - HC Odorhei 30-26, Steaua Bucureşti - UCM HC Caraş Severin 29-27, Dinamo Braşov - Poli Timişoara 27-28, U. Cluj - Minaur Baia Mare 35-29, Pandurii Tg- Jiu - CSM Satu Mare 33-29; 10 mai: CSM Oradea - Ştiinţa Bacău (ora 11.30). Clasament: 1. HCM Constanţa 39p, 2. HC Odorhei 33p, 3. Suceava 32p, 4. UCM HC Caraş Severin 29p (golaveraj: 658-615), 5. Tg. Jiu 29p (676-643), 6. Cluj 27p, 7. Bacău 26p, 8. Satu Mare 24p, 9. Dinamo Braşov 16p, 10. CSM Bucureşti 15p, 11. Timişoara 12p (golaveraj: 591-641), 12. Steaua Bucureşti 12p (614-665), 13. Baia Mare 9p, 14. CSM Oradea 3p.

Miercuri, în etapa a 23-a a LN, HCM va întâlni, la Sala Sporturilor, de la ora 17.00, pe Bucovina Suceava.