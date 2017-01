Victorie preţioasă

Hotărîtă să nu piardă teren în lupta cu adversarele sale pentru cupele europene, formaţia feminină, CS Tomis Constanţa, a început în forţă partida crucială cu Dunărea Brăila, din cadrul etapei a 19-a a Ligii Naţionale. Deşi venite după o remiză neaşteptată la Rulmentul Braşov, elevele Alexandrinei Soare nu au putut face faţă în niciun moment al jocului dorinţei Tomisului de a reveni în lupta pentru podium. Necesitatea cîştigării celor două puncte le-a motivat în plus pe elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi, care au dominat partida încă din primele minute (3-0, min. 3), asigurîndu-şi rapid un avantaj consistent pe tabela de marcaj (6-2, min. 9). Conduse de Ada Moldovan, brăilencele au devenit periculoase în min. 14, cînd s-au apropiat la doar un gol, 8-7, dar Tomisul şi-a turat motorul de pe extrema dreaptă, unde Dorina Cărbune a readus Tomisul la un avantaj liniştitor pînă la pauză, 18-9. Cu o apărare din ce în ce mai solidă, susţinută îndeaproape de Doina Avram, formaţia constănţeană s-a descătuşat în cea de-a doua repriză, 21-9 (min. 33), iar torpilele trimise de Marina Tankaskaya şi Anna Jafarova au înfundat definitiv Brăila. Tomisul a sprintat spre o victorie clară pînă la final, 31-24, deşi a evoluat în cea de-a doua repriză doar 20 de minute în efectiv complet, nu mai puţin de cinci eliminării fiind dictate în tabăra constănţeană. „Sîntem foarte mulţumiţi de această victorie. Am jucat poate cel mai bun joc al nostru în acest campionat. Am stat extraordinar din punct de vedere tactic, atît pe apărare, cît şi pe atac. Ne aşteptam la un joc greu, dar ni l-am făcut uşor. Sînt două puncte foarte preţioase pentru noi”, a declarat antrenorul Tomisului, Mircea Bucă. Au marcat: CS Tomis – Marina Tanksakaya 7g, Dorina Cărbune 6g, Anna Jafarova 5g, Ionela Topa 3g, Filipa Ackar 3g (7m), Mihaela Pîrîianu 2g, Alexandra Iovănescu 2g, Nicoleta Rusu 1g, Gabriela Szabo 1g, Ana Maria Stoica 1g; Dunărea – Katalin Jenofi 6g (3 din 7m), Manuela Rădulescu 6g (3 din 7m), Irina Tomulescu 5g, Ada Moldovan 4g, Liliana Crăciun 2g, Cosmina Damian 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: HC Zalău – Rapid Bucureşti 32-23; HCM Buzău – HCM Roman 25-20; CSM Ploieşti – HCM Baia Mare 24-20; U Jolidon Cluj – HC Oţelul Galaţi (amînat pentru 25 martie); KZN Slatina – Rulmentul Braşov (amînat pentru 25 martie); CSM Cetate Deva – Oltchim Rm. Vâlcea 22-35 (meci disputat joi).

Clasament feminin

1. Oltchim Rm. Vîlcea 19 18 0 1 644-451 36

2. Rulmentul Braşov 18 15 2 1 673-498 32

3. Rapid Bucureşti 19 10 2 7 587-595 22

4. Dunărea Brăila 19 9 3 7 535-523 21

5. CS TOMIS 19 10 1 8 518-526 21

6. Oţelul Galaţi 18 10 0 8 513-480 20

7. HC Zalău 19 8 3 8 498-483 19

8. Hidroconcas Buzău 19 9 1 9 482-526 19

9. HCM Roman 19 8 1 10 456-524 17

10. HCM Baia Mare 19 7 1 11 519-528 15

11. Cetate Deva 19 7 1 11 513-558 15

12. U. Jolidon Cluj 18 6 1 11 523-534 13

13. CSM Ploieşti 19 4 1 14 520-542 9

14. KZN Slatina 18 1 1 16 467-670 3