Victorie pro-europeană în R. Moldova

Partidele pro-europene din R. Moldova au câştigat cele mai multe primării, inclusiv pe cea din Chişinău, la cel de-al doilea tur al alegerilor locale, desfăşurat duminică şi considerat un test - dacă fosta republică sovietică se va apropia de UE sau va opta pentru relaţiile cu Rusia.

Rezultatele preliminare ale turului doi arată că cele mai multe primării au fost câştigate de Partidul Democrat din Moldova (PDM). Astfel, din numărul total de 458 de localităţi unde s-a dat lupta pentru primării, PDM a câştigat în 140. Pe locul 2 se clasează Partidul Liberal Democrat (PLDM), care a câştigat alte 104 primării, iar pe locul 3 sunt comuniştii (PCRM) care vor avea încă 46 de primari, potrivit site-ului Unimedia.info. Clasamentul neoficial este continuat de reprezentanţii Partidului Nostru, cu 41 de primari, urmaţi de liberali (PL), cu 39 de primari, inclusiv în capitala Chişinău. Candidaţii independenţi au câştigat în 34 de circumscripţii, Partidul Socialiştilor (PSRM) are 29 de primării, în timp ce Blocul Electoral al lui Iurie Leancă are 20 de primari. PNL va avea doi edili, în timp ce blocul Casa Noastră Moldova are un primar, la fel ca şi Partidul Popular. Astfel, partidele pro-europene (PDM, PLDM şi PL) vor controla în total 283 de primării din cele 458 disputate în cel de-al doilea tur de scrutin.

Candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a fost reales primar general al municipiului Chişinău, obţinând 53,44% din voturile exprimate, faţă de contracandidata sa, socialista Zinaida Greceanîi, care a obţinut 46,56%. Dorin Chirtoacă este la al treilea mandat la conducerea capitalei moldovene. Liberalul a fost ales pentru prima oară primar în 2007, când l-a învins în turul doi pe comunistul Veaceslav Iordan. În 2011, Chirtoacă a câştigat al doilea mandat de primar al Chişinăului, după o victorie la limită împotriva candidatului PCRM, Igor Dodon.

Presa internaţională comentează că R. Moldova a avut de ales între Europa şi Rusia în scrutinul local. Potrivit agenţiei de ştiri Associated Press, candidatul pro-european a câştigat cu uşurinţă alegerile pentru primăria capitalei, un scrutin considerat un test, dacă fosta republică sovietică se va apropia de UE sau va opta pentru relaţiile cu Rusia.