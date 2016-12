Victorie ratată pe final de Săgeata Năvodari

La primul sezon în Liga 1 din istoria clubului, Săgeata Năvodari are parte de un debut bun, fiind neînvinsă după primele două etape. Echipa pregătită de Tibor Selymes a încheiat la egalitate ieri, 1-1, cu FC Braşov, în deplasare, dar a fost la un pas de victorie, fiind egalată în ultimul minut de joc. Braşovenii au început tare şi au avut şansa de a deschide scorul după doar două minute, însă Panagopoulos s-a opus la şutul trimis de Păun la colţul scurt. A fost doar un foc de paie, pentru că oaspeţii au echilibrat jocul, graţie unei superiorităţi evidente la mijlocul terenului. Mai mult, cu un pressing insistent, Săgeata a început să controleze partida, chiar dacă nu a reuşit să-şi creeze ocazii la poarta apărată de Marinescu. Totuşi, năvodărenii ar fi putut da lovitura în ultimul minut din prima repriză, când Tigoianu şi V. Dinu au conlucrat perfect, însă asistentul Petruţa Iugulescu a semnalizat eronat o poziţie de ofsaid la mijlocaşul stânga al oaspeţilor. La reluare, gazdele au început să preseze, dar Păun nu a găsit spaţiul porţii la un şut de la marginea careului. În schimb, Săgeata a mizat pe cartea contraatacului, iar S. Chiţu a fost la un pas să înscrie în min. 62, dar a şutat prea slab, iar Marinescu a reuşit să reţină. Tot năvodărenii au continuat să fie periculoşi, dar şutul lui V. Dinu a ocolit poarta braşovenilor, iar I. Iordache a reluat peste poartă din mijlocul careului. Contrele celor de la Săgeata s-au finalizat în min. 76, pe traseul invers faţă de golul din prima etapă, cu Gaz Metan Mediaş. De această dată, V. Dinu a pătruns pe partea stângă, a centrat în centrul careului, iar mingea l-a lovit pe S. Chiţu şi s-a scurs în plasă. Contrar cursului jocului, în ultimul minut al timpului regulamentar, gazdele au reuşit să egaleze dintr-o lovitură liberă executată perfect de Cristi Ionescu. Finalul a fost încins, după ce N’Doye a fost eliminat pentru un fault dur, dar scorul a rămas neschimbat până la ultimul fluier. „După cum a arătat jocul, ar fi trebuit să câştigăm. Mă bucur că am înscris, dar ar fi fost mai importante cele trei puncte”, a spus Chiţu. „Am venit la Braşov să obţinem punct sau puncte şi am reuşit. Cred însă că am pierdut alte două puncte”, a adăugat antrenorul Tibor Selymes.

Au evoluat echipele: FC Braşov (antrenor Adrian Szabo): Marinescu - Străuţ, Oltean, Machado, Serginho (85 Cr. Ionescu) - Păun, Santos, Mateiu, Tătar (69 I. Popa) - Dias (54 Fonseca), Buga; Săgeata Năvodari (antrenor Tibor Selymes): Panagopoulos - Petelu, Popa, Munteanu, I. Filip - N'Doye, Muzac - Florean, V. Dinu (81 Chiacu), Tigoianu (61 Iordache) - M. Roman II (52 S. Chiţu). Cartonaşe galbene: Oltean / M. Roman II, Fl. Popa, I. Iordache. Cartonaşe roşii: N’Doye 90+2. Arbitri: Theodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Adrian Ghinghiuleac (Bucureşti) şi Petruţa Iugulescu (Târgovişte). Marcatori: Cr. Ionescu 90 / S. Chiţu 76.