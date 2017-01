Victorie refuzată de arbitri

CSU Neptun Constanţa a făcut, sâmbătă, în faţa propriilor suporteri, poate cea mai bună partidă din acest sezon al Ligii Naţionale de handbal feminin. Deşi pleca cu şansa a doua în confruntarea cu Dunărea Brăila, oaspetele având un lot mult mai omogen, fetele pregătite de Florentin Pera au fost la doar două secunde (!) de două puncte foarte importante. S-a încheiat însă 24-24 (12-12), un rezultat la care, în mare măsură, au contribuit şi arbitrii Valentin Costin şi Marian Vicea, ambii din Bucureşti. Faulturi inexistente în atac, o întrerupere a partidei pentru ca preşedintele AJ Handbal, Marius Puşcaşi, să părăsească sala de joc sau eliminările gratuite din tabăra Neptunului, care au culminat cu trimiterea pe bancă în ultimul minut a trei jucătoare (!!!) - Strungaru, Dincu şi Sheiko - au fost câteva dintre lucrurile cu care cei doi arbitri au dorit să iasă în evidenţă.

„Un meci incredibil, pe care consider că l-am condus în permanenţă şi meritam să câştigăm. Jucătoarele au respectat toate indicaţiile şi este păcat că am ratat victoria la ultima fază când am rămas cu doar trei jucătoare. Nu poţi câştiga astfel, oricât de mult ai munci“, a declarat antrenorul Florentin Pera. Pentru CSU Neptun au evoluat: Petrescu (8 intervenţii, 1x7m), Borodi (2 intervenţii), Sheiko 8g (3x7m), Sen 7g, Strungaru 4g, Dincu 2g, Ionescu, Cârstea şi Mărginean - câte 1g. De la oaspete s-au remarcat Andreea Adespii şi Gabriela Perianu (17 ani!), ambele cu câte şapte reuşite.

Celelalte rezultate ale etapei a 5-a: CSM Ploieşti - HCM Baia Mare 31-24, HCM Roman - CSM Bacău 30-26, U. Jolidon Cluj - CSM Bucureşti 41-32, Cetate Deva - SCM Craiova 23-22, Oţelul Galaţi - HC Zalău 25-22. Partida Oltchim Rm. Vîlcea - ASC Corona Braşov se va disputa miercuri, de la ora 18.30. Clasament: 1. Oţelul Galaţi 10p, 2. Dunărea Brăila 9p, 2. Oltchim Rm. Vîlcea 8p (golaveraj: 140-102), 4. HC Zalău 8p (136-99), 5. U. Jolidon Cluj 6p, 6. CSM Ploieşti 5p, 7. Corona Braşov 4p (116-97), 8. HCM Roman 4p (139-143), 9. HCM Baia Mare 4p (121-133), 10. Cetate Deva 4p (116-130), 11. CSM Bacău 3p (124-135), 12. CSU Neptun Constanţa 3p (115-144), 13. CSM Bucureşti 0p (126-160), 14. SCM Craiova 0p (109-137).