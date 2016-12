Victorie românească la Regata Europa Cup

Timp de trei zile, lacul Siutghiol a fost gazda celei de-a doua ediții a Regatei Europa Cup, competiție internațională de yachting la clasa Laser, eveniment organizat de Asociația Română de Clasa Laser sub patronajul EURILCA, forul european al clasei Laser, și catalogată cu gradul 1 ca importanță în ierarhia concursurilor din Europa. Inclusă între cele 22 de competiții de prestigiu din calendarul acestui an, întrecerea a fost una extrem de palpitantă, vântul puternic dându-le mari bătăi de cap concurenților. Astfel, ziua de sâmbătă a fost marcată de o furtună puternică, din cauza căreia ambarcațiunile s-au răsturnat și mai mulți competitori au căzut în apă. Drept urmare, organizatorii au fost nevoiți să anuleze mare parte dintre regatele programate. În schimb, ieri, în ultima zi a competiției, vântul a oferit condiții perfecte pentru un spectacol de zile mari, la capătul căruia s-au decis câștigătorii la cele trei clase de concurs: Laser Standard, Laser Radial și Laser 4.7. Cel mai palpitant duel a fost la Laser 4.7, unde Andrei Zitti (Electrica București) a ieșit învingător în duelul cu reprezentanții Serbiei, ocupând prima poziție, urmat de Ivona Kosor și Nikola Banjac. „A fost o competiție strânsă, în care am avut o concurență puternică din partea sârbilor. Pe mine m-a avantajat vântul puternic, pentru că sunt și mai experimentat, și mai greu. În plus, mă antrenez în Grecia, unde vântul este mai mereu la această intensitate. Concurentul din Serbia s-a răsturnat chiar în fața mea, apoi am avut emoții să nu mă ajungă, pentru că am avut și eu parte de o semi-răsturnare”, a declarat învingătorul.

La clasa Laser Radial, victoria i-a revenit sârboaicei Maja Knezevic, urmată de doi constănțeni, Tarkan Bolat (YCRR) și Adrian Petcu (Electrica Constanța), în timp ce la clasa Standard s-a impus sârbul Dany Stanisic, urmat de bulgarul Zlatko Atanasov și de Florin Olteanu (Sportul Studențesc București). „Ținând cont că a fost primul concurs din acest an, copiii s-au descurcat foarte bine pe apă. A fost o pregătire foarte bună pentru concursul internațional de la Burgas, programat în perioada 28 aprilie - 1 mai, unde sunt așteptate să participe în jur de 120 de ambarcațiuni. Sper ca forurile europene să ne atribuie și anul viitor organizarea unei etape de Europa Cup pe lacul Siutghiol”, a spus președintele Federației Române de Yachting, Robert Penciu.

În paralel, s-a desfășurat și Cupa „Apa Nova” la clasa Optimist, unde primul loc în clasamentul general a fost ocupat de Vlad Ion (Electrica Constanța), urmat de Maximilian Roșca (Sportul Studențesc București) și Ștefan Penciu (Electrica Constanța).