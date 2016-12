Victorie! Suntem ultimii din UE!

Şi iată că austeritatea funcţionează! După câteva luni nesigure, în care ne-am luptat vitejeşte pentru dominaţie cu vecinii noştri de la sud şi vest, am reuşit, în cele din urmă, să cucerim mult râvnitul loc întâi al clasamentului celor mai mari creşteri economice din Uniunea Europeană. Evident, vorbim despre primul loc de la coadă, care are însă onoarea lui. Putem să ne bucurăm în linişte, deşi datele publicate ieri de Eurostat, biroul de statistică al UE, nu sunt finale, pentru că avem un „avans” considerabil în faţa competitorilor. Astfel, în trimestrul II, UE a avut o creştere cu 1,7% a PIB-ului, la care România a contribuit cu - maestre, muzica! - 0,3% (!!!). Din păcate, „performanţa” noastră este pusă într-un oarecare con de umbră de cea a Portugaliei, care a realizat, dacă putem spune aşa, o scădere cu 0,9% a PIB-ului. În plus, gurile rele spun că Grecia ar fi campionul absolut al zonei inferioare a topului Eurostat, dacă ar face publice datele referitoare la mersul economiei. La polul opus şi, dacă vreţi, neinteresant al clasamentului tronează statele baltice. Cea mai mare creştere a avut-o PIB-ul Estoniei (8,4%). Urmează Lituania (6,2%) şi Letonia (5,7%), dar ce mai contează. Noi suntem ultimii!