Victorie-fulger pentru Halep la Roland Garros

După ce a fost amânată cu o zi din cauza ploii, partida dintre tenismena constănţeană Simona Halep, locul 6 WTA şi cap de serie nr. 6, şi japoneza Nao Hibino, locul 71 WTA, din runda inaugurală de la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al anului, s-a desfăşurat luni după-amiază. Sportiva în vârstă de 24 de ani a făcut o partidă perfectă şi s-a impus după doar 43 de minute, cu scorul de 6-2, 6-0, asigurându-şi astfel un cec de 60.000 de euro şi 70 de puncte WTA. “Am încredere în forţele proprii după turneul câştigat la Madrid, iar acum îmi fac jocul meu şi nu mă uit la ce joacă adversara. A fost puţin greu, pentru că meciul s-a amânat din cauza ploii şi a trebuit să aştept, însă nu mă plâng pentru că şi pentru Hibino a fost la fel. Mă bucur că am reuşit să intru în minge pe primul serviciu al adversarei şi consider că acesta este un pas înainte. Adversara mea nu a lovit foarte tare, aşa că am putut face uşor un pas în faţă, astfel încât să închei repede punctele”, a spus constănţeanca. Halep, care a jucat finala în urmă cu doi ani, iar la ediţia precedentă s-a oprit în turul secund, se va duela în faza următoare cu Zarina Dias (Kazahstan), locul 90 WTA. Constănţeanca va lua startul şi în proba de dublu mixt, unde va face pereche cu celălalt reprezentant al oraşului de la malul mării la nivel înalt în tenisul mondial, Horia Tecău. Cei doi, care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice de la Rio, vor juca în runda inaugurală cu dublul format din perechea Yung-Jan Chan (Taiwan) şi Max Mîrnîi (Belarus). La dublu mixt va participa şi Florin Mergea, alături de Iaroslava Şvedova (Kazakhstan), favoriţii nr. 4 urmând să se dueleze în primul tur cu dublul alcătuit din Lucie Hradecka (Cehia) şi Marcin Matkowski (Polonia).

BEGU, ÎN TURUL SECUND, DULGHERU, ELIMINATĂ

Şi Irina-Camelia Begu, locul 28 WTA şi cap de serie nr. 25, s-a calificat în turul secund, după ce a eliminat-o în runda inaugurală pe americanca Bethanie Mattek-Sands, locul 86 WTA, dar la capătul unei partide echilibrate şi încheiate cu scorul de 5-7, 6-1, 6-3. În faza următoare, românca va întâlni o altă tenismenă americană, Coco Vandeweghe, locul 43 WTA. În schimb, Alexandra Dulgheru, locul 127 WTA, a cedat încă din primul tur în faţa belgiencei Yannia Wickmayer, locul 54 WTA, cu scorul de 6-1, 6-3, după o oră şi 11 minute de joc. Pentru prezenţa pe tabloul principal, românca va primi 10 puncte WTA şi un cec în valoare de 30.000 de euro.

Marţi vor intra în luptă în primul tur Monica Niculescu, locul 35 WTA şi cap de serie nr. 32, care o va întâlni reprezentanta gazdelor, Pauline Parmentier, locul 95 WTA, şi Sorana Cîrstea, locul 97 WTA, care se duela cu Elina Svitolina (Ucraina), locul 20 WTA.

