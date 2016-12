Victorii pe linie ale Academiei Hagi la “Braşov Juniors Cup“

Echipele de juniori ale Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ şi de la Metalul Constanţa au disputat, ieri, alte partide în cadrul turneului internaţional de juniori “Braşov Juniors Cup 2010“. Iată rezultatele înregistrate de formaţiile constănţene - Under 8, Grupa B: Academia Hagi - ACS Tâmpa White 5-0, Academia Hagi - CSM Focşani 3-1; Grupa A: Metalul - Kinder 3-5, Metalul - ACS Tîmpa Blue 0-3. Partidele de azi: Academia Hagi - Oţelul Galaţi (ora 9.00), Academia Hagi - Petrolul Ploieşti (ora 17.00), U. Cluj - Metalul (ora 14.00); Under 9, Grupa A: Academia Hagi - FC Braşov 1-0, Academia Hagi - Metalul Constanţa 7-0, Metalul - U. Craiova 2-5, Metalul - U. Cluj 0-10. Azi: Academia Hagi - Dinamo Bucureşti (ora 8.30), Academia Hagi - Petrolul Ploieşti (ora 17.00), Atletico 1 - Metalul (ora 16.00); Under 10, Grupa B: Academia Hagi - CSS Tîrgovişte 0-0, Academia Hagi - Poli Iaşi 1-0, Academia Hagi - Junior Craiova 7-0. Azi: Academia Hagi - CSM Focşani (ora 10.00), Academia Hagi - CS Vulcan (ora 13.30), Academia Hagi - CSM Ploieşti (ora 18.00); Under 11, Grupa B: Academia Hagi - FC Rîşnov 6-0, Academia Hagi - AS Stars Brăila 3-0. Azi: Academia Hagi - Progresul Bucureşti (ora 11.00), Academia Hagi - LPS Satu Mare (ora 15.30); Under 12, Grupa F: Academia Hagi - Progresul Bucureşti 7-0, Academia Hagi - Junior Satu Mare 0-2. Under 13: Academia Hagi - Steaua Dunării Galaţi 2-0, Academia Hagi - Dinamo Bucureşti 2-0; Under 14: Academia Hagi - SCM Braşov 12-1.