Victorii pe linie pentru Performer, Săgeata, FC Constanţa, Oportun şi Sparta

Au mai rămas de disputat câte două etape în Grupele A, B şi C - în turneul principal şi Grupele E şi F - în turneul „ultra” old-boys, precum şi una în Grupa D - în turneul principal, iar în urma rezultatelor înregistrate se cunosc trei formaţii care au depăşit faza grupelor. FC Constanţa Marina (în Grupa C) şi Oportun Mangalia (în Grupa D) au victorii pe linie în turneul principal şi vor merge în sferturile de finală de pe primul loc, lucru valabil şi pentru Săgeata Stejaru, în turneul „ultra” old-boys, Grupa E, care s-a calificat în semifinale. Cu punctaj maxim după patru meciuri jucate mai sunt două echipe în turneul principal, ACS Peformer Constanţa (în Grupa A), deţinătoarea trofeului, şi Săgeata Stejaru (în Grupa B), dar şi Sparta Techirghiol, în turneul „ultra” old-boys, Grupa F. În Grupa A, Capitol ’84 Constanța nu a cunoscut gustul înfrângerii, iar cinci formații sunt încă în căutarea primei victorii: Ancora Mangalia (Grupa A), CS Agigea (Grupa B) și VDT Construct 2003 Constanța (Grupa C) - în turneul principal, Socep Constanța (Grupa E) și Telegraf (Grupa F) - în turneul „ultra” old-boys.

La sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă (de la ora 15.00) și duminică (de la ora 10.00), în Sala Sporturilor, sunt programate 20 de meciuri, urmând să aflăm semifinalistele din turneul „ultra” old-boys, dar şi alte formaţii calificate în sferturile de finală ale turneului principal. Programul partidelor va fi anunţat miercuri, în ediția online, și joi, în ediția tipărită.

Sponsorul tehnic al echipei Telegraf și al turneului este firma de echipament sportiv SC Evelyn Sport SRL (contact: 0727.056.562 - Cristian Daniel).

Trofeul „Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

CLASAMENTE

GRUPA A

1. Performer 4 4 0 0 25- 5 12

2. Capitol 4 3 1 0 11- 4 10

3. Cariocas 4 2 1 1 11-15 7

4. Sian 5 2 0 3 16-17 6

5. Perla 5 2 0 3 11-20 6

6. Club 29 4 1 0 3 17-16 3

7. Ancora 4 0 0 4 2-16 0

GRUPA B

1. Săgeata 4 4 0 0 17- 3 12

2. CFR 5 3 1 1 25-14 10

3. Vertiroll 4 2 1 1 13-13 7

4. Macedonia 4 1 2 1 10-10 5

5. Store 4 1 1 2 11-10 4

6. Sparta 5 1 1 3 9-20 4

7. Agigea 4 0 0 4 6-21 0

GRUPA C

1. FC Constanța 5 5 0 0 25- 9 15

2. Athletic 5 2 2 1 22-18 8

3. Old-Boys 4 2 1 1 11-10 7

4. Vulturii 4 2 0 4 11-16 6

5. Inter 4 1 1 2 11-11 4

6. Municipal 4 1 0 3 11-15 3

7. VDT 4 0 0 4 8-20 0

GRUPA D

1. Oportun 4 4 0 0 21- 5 12

2. Telegraf 4 2 0 2 14-14 6

3. Liga 4 2 0 2 12-12 6

4. Real 4 2 0 2 14-19 6

5. FC Amicii 4 1 0 3 8-12 3

6. Victoria 4 1 0 3 8-15 3

„ULTRA” OLD-BOYS - GRUPA E

1. Săgeata 3 3 0 0 17- 6 9

2. CFR 2 1 0 1 9- 9 3

3. Perla 2 1 0 1 5- 7 3

4. Tistimelu 3 1 0 2 6-10 3

5. Socep 2 0 0 2 5-10 0

„ULTRA” OLD-BOYS - GRUPA F

1. Sparta 2 2 0 0 11- 7 6

2. Spada 3 2 0 1 11- 9 6

3. Municipal 2 1 0 1 9- 5 3

4. Medgidia 2 1 0 1 8-10 3

5. Telegraf 3 0 0 3 10-18 0

