Victorii pentru Halep, Begu și Mergea la Roland Garros

Vineri a fost zi plină pentru tenisul de câmp românesc la Roland Garros. În turul al treilea al concursului dotat cu premii în valoare totală de 12.032.000 de euro, în întrecerea feminină, Simona Halep și Irina Begu au obținut victorii în trei seturi și au obținut calificarea în optimile de finală ale celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 6 WTA și cap de serie nr. 6, a trecut de japoneza Naomi Osaka (101 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-3, după o oră şi 44 de minute, în timp ce Irina Begu (28 WTA) a eliminat-o pe germanca Annika Beck (39 WTA), scor 6-4, 2-6, 6-1, după două ore şi trei minute. Pentru calificarea în optimi la Roland Garros, Halep și Begu vor încasa câte 173.000 de euro şi 240 de puncte WTA. Halep și Begu s-ar putea întâlni în semifinale la Roland Garros.

„A fost un meci greu. Osaka este o jucătoare tânără şi joacă fără emoţii. Eu am fost mai nervoasă, dar important este că am mers mai departe. Vreau să îmi cer scuze pentru acel gest cu racheta, însă am fost foarte nervoasă şi nu m-am putut controla. Sunt foarte fericită! Mulţumesc, Paris!”, a spus Halep, pentru Eurosport, la finalul meciului de vineri.

În optimi, Halep va juca împotriva australiencei Samantha Stosur (24 WTA), iar Begu o va înfrunta pe americanca Shelby Rogers (108 WTA), care a furnizat o mare surpriză în turul al treilea, învingând-o pe cehoaica Petra Kvitova (12 WTA), scor 6-0, 6-7 (3/7), 6-0.

La dublu masculin, în turul secund, perechea româno-indiană Florin Mergea / Rohan Bopanna, favorită nr. 6, a învins perechea franceză Gregoire Barrere / Quentin Hatys, scor 6-3, 6-4. În schimb, perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie numărul 2, a cedat în duelul cu dublul Pablo Cuevas (Uruguay) / Marcel Granollers (Spania), scor 7-5, 4-6, 3-6.

La dublu mixt, perechea Florin Mergea (România) / Yaroslava Shvedova (Kazakhstan), cap de serie nr. 4, s-a calificat în optimi, învingând, scor 6-4, 6-4, cuplul Lucie Hradecka (Cehia) / Marcin Matkowski (Polonia). Mergea şi Shvedova vor evolua în optimi împotriva cuplului Martina Hingis (Elveţia) / Leander Paes (India).

