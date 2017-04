Victorii pentru Iaşi şi CFR

Sâmbătă, în Liga 1, în cele două meciuri disputate, CSM Poli Iași, în play-out, şi CFR Cluj, în play-off, au obţinut victorii, ieşenii câştigând pe teren propriu, iar clujenii, în deplasare.

Rezultatele din etapa a 3-a a play-out-ului - vineri: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu 0-1 (Firţulescu 52), FC Botoșani - ASA Tg. Mureș 2-0 (Golofca 49, Vaşvari 59-pen.); sâmbătă: CSM Poli Iași - ACS Poli Timișoara 1-0 (Bole 46).

Duminică, de la ora 15.00, va avea loc partida FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș.

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 24p, 8. Botoşani 20p, 9. Iaşi 19p, 10. Voluntari 16p, 11. Pandurii 15p, 12. ACS Poli 13p (golaveraj: 3-1), 13. Concordia 13p (2-6), 14. ASA 9p.

CFR A ÎNVINS CATEGORIC CRAIOVA

Sâmbătă seară, în primul joc din etapa a treia a play-off-ului, CFR a câştigat la Piteşti duelul cu CS Universitatea, clujenii urcând pe locul secund în clasament.

Rezultat final: CS Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-4 (Gustavo 49-pen. / C. Deac 18, 73, Al. Păun 20, Gomelt 69).

Programul meciurilor din play-off, etapa a 3-a - duminică, ora 20.30: Fotbal Club FCSB - Dinamo București; luni: Astra Giurgiu - FC VIITORUL.

Clasament play-off: 1. FC VIITORUL 30p, 2. CFR 28p, 3. FCSB 27p, 4. Craiova 24p, 5. Dinamo 23p (golaveraj: 0-0), 6. Astra 23p (2-3).

Toate meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.