Victorii românești la tenis de masă, în turneul de calificare la JO 2016

Calificați în grupele principale ale turneului pentru zona europeană la tenis de masă în vederea calificării la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, competiție care are loc Halmstad (Suedia), cei șase sportivi români, pregătiți de Viorel Filimon și Andrei Filimon, au început fază finală a întrecerii. Ca și calificată la JO 2016, grație clasării bune în ierarhia mondială, locul 29 ITTF, și rezultatelor înregistrate în ultima perioadă, între care se remarcă titlul european individual, Eliza Samara a învins-o fără drept de apel pe belgianca Lisa Lung, locul 232 ITTF, scor 4-0, în prima rundă din Grupa G. În următorul tur, sportiva legitimată la CS Farul va da piept cu Gabriela Feher (Serbia), locul 129 ITTF. Și Bernadette Szocs, locul 74 ITTD, s-a impus, cu 4-0, în runda inaugurală din Grupa F, în disputa cu Maria Xiao (Spania), locul 108 ITTF, și o va întâlni pe Fen Li (Suedia), locul 57 ITTF. Același rezultat a fost înregistrat de Daniela Dodean Monteiro, locul 69 ITTF, în primul joc din Grupa E, cu Rachel Moret (Elveția), locul 148 ITTF, românca urmând să joace în turul următor cu Jie Li (Olanda), locul 24 ITTF.

La masculin, Adrian Crișan, locul 82 ITTF l-a depășit în primul tur din Grupa A pe Zhiwen He (Spania), locul 92 ITTF, scor 4-2, și va juca împotriva lui Vladimir Samsonov (Belarus), locul 8 ITTF. Și Ovidiu Ionescu, locul 73 ITTF, s-a impus în runda inaugurală din Grupa C, scor 4-0, în fața italianului de origine română Mihai Bobocică, locul 87 ITTF, și îl va întâlni în faza următoare pe Marcos Freitas (Portugalia), locul 13 ITTF. În schimb, Hunor Szocs, locul 119 ITTF, a cedat primul joc din Grupa D, în fața francezului Emmanuel Lebesson, locul 53 ITTF, și nu mai are șanse să acceadă în sferturi.

