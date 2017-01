Victorii tricolore la Paris

Finalistă anul trecut la Roland Garros, Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat în turul secund de la actuala ediție a celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 15.980.135 de dolari. Tenismena constănțeană se va duela pentru un loc în turul al treilea cu croata Mirjana Lucic-Baroni, locul 70 WTA, care a învins-o, anul trecut, în turul al treilea de la US Open. „Nu am amintiri plăcute de la acel meci, deoarece nu am putut să-mi fac jocul. Am fost pur şi simplu blocată, nu am putut să lovesc mingea, dar acum mă simt mult mai bine şi cred că am şansa mea”, a spus Halep, care este cotată cu a treia șansă la câștigarea trofeului.

În turul secund de la Paris s-a calificat ieri și Alexandra Dulgheru, locul 51 WTA, care a trecut în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-1, după o oră şi 17 minute, de Nicole Gibbs (SUA), locul 98 WTA. În faza următoare, românca o va întâlni pe Alize Cornet (Franţa), cap de serie nr 29 şi locul 29 WTA, cu care s-a mai întâlnit de două ori în carieră, fiecare jucătoare obţinând câte o victorie. Cornet s-a impus, cu scorul de 6-1, 6-0, în primul tur al turneului de la Hobart (Australia), în 2010, în timp ce Dulgheru a câştigat, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-1, în primul tur al turneului de la Doha (Qatar), în acest an. Pentru calificarea în turul secund la Roland Garros, Dulgheru va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 57.000 de dolari. Cea mai bună performanţă pentru Dulgheru la Roland Garros s-a înregistrat în 2010, când a ajuns în turul al treilea. În schimb, Monica Niculescu, locul 67 WTA, a fost învinsă în primul tur, cu scorul de 6-2, 6-2, de Carla Suarez Navarro, cap de serie nr. 8 şi locul 8, după o oră şi 20 de minute de joc. Pentru participarea la Roland Garros, Niculescu va primi 10 puncte WTA şi un cec în valoare de 27.000 de dolari.