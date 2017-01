Victorioasă în Olanda, CVM Tomis Constanţa a revenit acasă

Performanţa de excepţie realizată de Club Volei Municipal Tomis Constanţa miercuri seară, la Doetinchem, calificarea în sferturile de finală ale Top Teams Cup, reprezintă cel mai bun rezultat din istoria grupării de la ţărmul mării. În Olanda, voleibaliştii Tomisului şi-au demonstrat valoarea, depăşind pe Orion Doetinchem şi în manşa retur, cu 3-1 (25-23, 26-24, 22-25, 25-17), după 3-1 (23-25, 25-18, 25-19, 25-21) în Sala Sporturilor. Succesul din Sala “Rozengaarde” a fost sărbătorit de jucători împreună cu suporterii care au însoţit echipa favorită, încurajările din tribune fiind un sprijin important pentru Tomis în duelul cu olandezii. “Sîntem fericiţi, dar un pic obosiţi după drum. A meritat însă efortul să mergem pînă acolo. Ne aşteptam să fie un meci foarte greu, dar am avut suporterii lîngă noi şi a fost mai uşor”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei constănţene. “Un succes minunat. O partidă disputată, în care am jucat bine. A fost un joc punct cu punct, în care doar victoria conta. Nu ştiu despre sloveni prea multe, decît că au eliminat formaţia din Turcia. Probabil că echipa din Bled este mai puternică decît formaţia olandeză”, a spus antrenorul principal Jorge Cannestracci. Reveniţi acasă, jucătorii Tomisului aşteptau cu nerăbdare zilele libere pe care le merită din plin, dar după şedinţa de refacere programată în această dimineaţă. Formaţia constănţeană va relua pregătirile luni dimineaţă, la sfîrşitul săptămînii viitoare urmînd să se reia Divizia A1 la volei masculin. Sîmbătă, 27 ianuarie, CVM Tomis va disputa în Sala Sporturilor importanta partidă cu Steaua Bucureşti, din etapa a 15-a, iar formaţia noastră ştie că victoria este obligatorie în lupta pentru îndeplinirea unuia dintre obiectivele fixate de conducerea clubului.

Cu gîndul la turneul final al Top Teams Cup

“Am trăit meciul intens, împreună cu cei 60 de suporteri. I-am surprins şi prin galeria numeroasă şi mă bucur că am obţinut această victorie care ne-a calificat în sferturi. Vom întîlni de acum încolo adversari mai puternici, dar valoarea echipei noastre ne dă speranţe pentru viitor. Olandezii nu se aşteptau să fie primiţi atît de bine în România, iar noi i-am surprins şi la Doetinchem, prin suporterii care au fost alături de echipă”, a declarat, ieri, preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky. Euforia succesului din Olanda nu putea trece imediat, astfel că jucătorii Tomisului, întorşi ieri la Constanţa, erau fericiţi după performanţa realizată. “Meciul din Olanda a fost foarte important pentru Constanţa. Toţi jucătorii au evoluat bine, iar suporterii au fost alături de noi. Constanţa este pregătită de Final Four”, a spus brazilianul Ashlei, în timp ce Erkan Togan ar fi dorit să joace în sferturi împotriva turcilor de la Fenerbahce: “Chiar dacă ne-am calificat, sînt puţin trist, pentru că speram să întîlnim în turul următor pe Fenerbahce. A fost un meci mare, a fost greu, toţi am luptat. Puteam să-i batem cu 3-0 dar în al treilea set am comis mai multe greşeli. Cred că sîntem pregătiţi de Final Four şi îmi doresc foarte mult să joc acolo. Nu ştim foarte multe despre sloveni, dar vom studia jocul lor, urmărind evoluţia acestora din confruntările cu Fenerbahce”.

Duel CVM Tomis Constanţa - Autocommerce Bled în sferturi

Deşi multă lume vedea ca adversară a Tomisului în sferturile de finală formaţia turcă Fenerbahce Istanbul, surpriza s-a produs. În optimi, deşi pornea cu şansa a doua, Autocommerce a eliminat pe Fenerbahce Istanbul, 3-0 (25-16, 25-20, 25-19) pe teren propriu şi 3-1 în deplasare (25-22, 20-25, 25-19, 25-21). Echipa slovenă a cîştigat turneul de calificare nr. 3, de la Zagreb, obţinînd trei victorii din tot atîtea posibile: 3-0 (25-11, 25-18, 25-21) cu Technopribor-Bela Mogilev (Belarus), 3-0 (25-14, 25-19, 25-23) cu Modrica-Optima Modrica (Bosnia & Herţegovina) şi 3-1 (25-21, 18-25, 25-23, 27-25) cu Mladost Zagreb (Croaţia). Tehnicienii Tomisului nu ştiu, deocamdată, prea multe despre echipa slovenă, dar pînă la manşa tur, programată pe 31 ianuarie, la Constanţa, în Sala Sporturilor, antrenorii Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov vor studia jocul formaţiei care va fi ultimul obstacol pentru CVM Tomis în drumul spre Final Four.