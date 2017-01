Videoclip cu iz de manele by... Zero

Trupa constănţeană Zero a lansat un nou videoclip, pentru piesa „Balcani”. Materialul a fost filmat în cursul săptămânii trecute, în regia lui Alex Ceauşu şi reprezintă cea de-a doua colaborare cu acesta, după clipul piesei „Lay Me Down”. Realizat oarecum simplist, dar destul de... adaptat versurilor care nu au solicitat deloc imaginaţia şi logica, clipul este compus din imagini cu peisaje însorite, prin mahalalele cartierelor muncitoreşti şi sfârşeşte în mijlocul unei nunţi puternic „alcoolizate”. În ciuda liniei muzicale destul de reuşite, probabil pentru a-şi justifica denumirea, piesa emană un puternic aer de manea pe ritmuri dance: „Hai, rupe mesele, fetele vesele/ Să pişte fesele/ Arată progresele/ Umple paharele”... este doar una din strofele pe care animatoarele dansează în chiloţei zebraţi, pe mese, într-un decor care ar face furori la Taraf TV. Interesant este şi faptul că melodia constituie o colaborare cu Fly Project, astfel că - un aspect pozitiv - „Balcani” va reuşi să intre în play-listurile radiourilor muzicale româneşti.

Trupa Zero a fost înfiinţată în urmă cu patru ani, după ce o parte din actualii componenţi au plecat din formaţia constănţeană Praf în Ochi. Membrii trupei sunt: Laur - voce, Papu - chitară, Vlad - bas, Alex - tobe. Primul single al trupei, intitulat „Come This Way”, a apărut după un an de la înfiinţare şi reprezintă tot o colaborare, însă cu Marius Moga. Formaţia cunoaşte popularitatea după ce melodia aceasta a ajuns în finala naţională a Eurovision-ului din anul 2008. Tot în acea perioadă, membrii Zero devin instrumentiştii band-ului unei cunoscute emisiuni TV, care apare în clipul următorului single al trupei, „Amo amo”. La începutul anului trecut, Zero a avut o colaborare şi cu trio-ul Play and Win, care s-a fructificat prin hit-ul „Sunny Days”. Piesa ajunge în finala naţională Eurovision, unde ocupă locul 4 şi se bucură de difuzări record la radiouri, în următoarele luni. Imediat după lansarea videoclipului pentru această piesă, a fost lansat şi albumul de debut, cu acelaşi nume. Pentru cei care le apreciază muzica, o veste bună: Zero va concerta împreună cu trupa Holograf, pe data de 28 august, la Constanţa.