Robbie Williams va lansa împreună cu Gary Barlow, fostul său coleg din trupa Take That, un videoclip inspirat din ”Brokeback Mountain”, controversatul lungmetraj care a şocat America puritană în 2005, prezentând pe marile ecrane iubirea interzisă dintre doi cowboy. Totodată, Robbie Williams va lansa, de Crăciun, alături de foştii săi colegi din Take That, un nou album şi va susţine, împreună cu aceştia, un turneu mondial în vara anului viitor.

Videoclipul inspirat din lungmetrajul ”Brokeback Mountain - O iubire secretă”, în care cei doi cântăreţi britanici apar îmbrăcaţi în cowboys, la fel ca protagoniştii filmului, va însoţi lansarea piesei ”Shame”, compusă de Robbie Williams şi Gary Barlow. Videoclipul, conceput ca o poveste ce relatează sentimentele controversate ale lui Robbie Williams faţă de fosta trupă dance din care a făcut parte, va fi lansat în luna octombrie şi va fi inclus pe albumul de hituri al artistului, intitulat ”In and Out of Consciousness”. ”Brokeback Mountain - O iubire secretă”, cu Heath Ledger şi Jake Gyllenhaal în rolurile principale, prezintă povestea iubirii dintre doi cowboy din statul american Wyoming, între anii \'70 - \'80. Filmul, regizat de Ang Lee, a primit opt nominalizări la Oscar în 2005 şi a câştigat trei premii, inclusiv cel pentru regie.

Grupul Take That se bucură de o popularitate tot mai mare în Marea Britanie, în ultimii ani, în timp ce cariera lui Robbie Williams a părut că stagnează. Robbie Williams a vândut de-a lungul anilor peste 57 de milioane de albume pe plan mondial şi a câştigat mai multe Brit Award decât oricare alt artist. Noul său album este lansat de Virgin Records, o filială a grupului EMI. Membrii Take That s-au reunit în 2006, fără Robbie Williams, la aproape 11 ani de la destrămarea trupei. Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen şi Howard Donald au avut un enorm succes după reunirea trupei, iar albumul cu care au revenit pe scenă, ”Beautiful World”, s-a vândut în peste trei milioane de exemplare. Cel mai recent material discografic al lor, ”The Circus”, a fost vândut în peste 500.000 de copii în primele două săptămâni de la lansare, iar biletele pentru concertele din turneul lor de promovare s-au epuizat de fiecare dată în doar câteva minute.