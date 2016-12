Videoclipul “Thriller”, inclus în Arhiva Naţională de Filme a SUA

Videoclipul melodiei “Thriller” a regretatului Michael Jackson va fi inclus în Arhiva Naţională de Film a SUA, cea mai mare arhivă de înregistrări de televiziune, cinema şi sunet din lume. Videoclipul, care datează din 1983, regizat de John Landis, se numără printre alte 25 de înregistări incluse în Arhiva Naţională de Filme, care aparţine Bibliotecii Congresului American. Printre înregistrările incluse în arhivă se numără ”The Muppet Movie”, din 1979 şi clasicul film de science fiction “The Incredible Shrinking Man”, din 1957. De asemenea, au mai fost incluse “Dog Day Afternoon” (1975), “The Exiles” (1961), “Heroes All” (1920), “Hot Dogs for Gauguin” (1972), “Jezebel” (1938), “The Jungle” (1967), “The Lead Shoes” (1949), “Little Nemo” (1911), “Mabel\'s Blunder” (1914), “The Mask of Zorro” (1940), “Mrs. Miniver” (1942), “Once Upon a Time in the West” (1968), “Pillow Talk” (1959), “Precious Images” (1986), \"Quasi at the Quackadero\" (1975), “The Red Book” (1994), “The Revenge of the Pancho Villa” (1930-36), “Scratch and Crow” (1995), “Stark Love” (1927), “The Story of G.I. Joe” (1945), “A Study in Reds” (1932) şi “Under Western Stars” (1938).

“Thriller” este primul videoclip inclus în arhivă. Congresul American a înfiinţat arhiva în 1989. Aceasta numără, în prezent, 525 de filme selectate în funcţie de importanţa lor pentru cultura americană.