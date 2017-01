Videoclipuri regizate de Heath Ledger, lansate la un an după moartea sa

Două videoclipuri muzicale regizate de Heath Ledger, cîştigătorul postum al Oscarului pentru cel mai bun actor în rol secundar în 2009, urmează să fie lansate în curînd. Primul videoclip, realizat pentru trupa Modest Mouse din Seattle, constă într-un film de animaţie asociat piesei ”King Rat”. Piesa este un extras de pe albumul din 2007 al trupei Modest Mouse, intitulat ”We Were Dead Before The Ship Even Sank”. Animaţia pentru acest clip a fost realizată de Daniel Auber, membru în echipa artistică condusă de regretatul actor, denumită The Massive. Isaac Brock, solistul trupei Modest Mouse, a declarat că ideea unei colaborări cu Heath Ledger în calitate de regizor de videoclipuri muzicale i-a venit în momentul în care s-a întîlnit cu acesta în timpul unei vizite pe care a făcut-o în Australia.

Heath Ledger a regizat un al doilea videoclip pentru Grace Woodroofe, o artistă debutantă, pentru un cover al piesei ”Quicksand”, a cărei versiune originală îi aparţine lui David Bowie. Această piesă este inclusă pe primul album al artistei, ce va fi lansat în curînd. În anii precedenţi, Heath Ledger mai regizase cîteva videoclipuri pentru cîntăreţul hip-hop australian N\'fa şi pentru o piesă a regretatului cantautor Nick Drake.