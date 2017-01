Viețile a sute de copii, în pericol!

Din nou este tras un semnal de alarmă în ceea ce privește riscul de creștere a ratei mortalității infantile. Și asta din cauza situației precare a dotărilor din maternități și din secțiile de terapie intensivă neonatală din spitale. În opinia organizației ”Salvați Copiii”, amânarea rectificării bugetului de stat nu face altceva decât să pună în pericol viețile a sute de copii. ”După semnalul nostru din 23 aprilie, atunci când Guvernul viza reducerea bugetului alocat îngrijirii nou-născuților prematuri din maternități și secțiile de terapie intensivă neonatală din spitale, situația din aceste instituții medicale a devenit deosebit de critică, punând în pericol viețile a sute de copii aflați într-o condiție medicală de maximă vulnerabilitate”, potrivit ”Salvați Copiii”. Reprezentanții organizației spun că alocarea bugetară trebuie să atingă cel puțin nivelul din 2013, în caz contrar, pentru lunile rămase până la sfârșitul anului, ”Salvați Copiii” România preconizează, pentru prima dată din 1994, o evoluție ascendentă a mortalității infantile. Organizația propune evaluarea situației financiare din maternități și din secțiile lor de neonatologie, precum și stabilirea unor bugete realiste, care să asigure echipamentele medicale necesare și un personal suficient. ”Dacă multiplicăm această situație la cele 166 de unități medicale în care anual se nasc prematur între 20.000 și 24.000 de bebeluși, a căror supraviețuire a încetat să mai fie o preocupare pentru decidenții politici, putem considera că există riscul producerii în România a unei crize umanitare în rândul copiilor, și nu din cauze naturale, ci concret, prin acțiunea Guvernului de a reduce drastic bugetele anuale pentru îngrijirea acestor copii, cât și prin întârzierea nepermisă a rectificării bugetare pentru anul 2014, care blochează astfel finanțarea corespunzătoare”, se arată în comunicat. Organizația nonguvernamentală dă exemplul Maternității ”Cantacuzino”, al cărei buget pe anul acesta este de 72.000 de lei, față de 200.000 de lei în 2013 și 350.000 de lei în 2012. Comparativ cu numărul de nou-născuți prematuri, bugetul alocat pentru 2013 a fost total insuficient, iar cel de anul acesta este suficient doar pentru tratarea unei fracțiuni din totalul nou-născuților prematuri internați. În ceea ce privește Maternitatea „Filantropia“, bugetul estimat și solicitat de la Ministerul Sănătății pentru 2014 a fost de 500.000 de lei, însă a fost alocată o sumă de șapte ori mai mică, fără a ține seama de nevoile exprimate de reprezentanții maternității.

Şeful Secţiei de Neonatologie a SCJU, dr. Livica Frăţiman, a declarat, nu demult, că, în prezent, există un compartiment de Terapie Intensivă care cuprinde opt locuri, insuficiente raportat la numărul de copii cu probleme. Astfel că au existat zile când pe cele opt locuri au fost internați chiar și 22 de copii. „În mod cert avem nevoie de mai multe locuri, de o amenajare corespunzătoare, de camere speciale pentru nou-născuţi, de un incubator, un ventilator, un monitor, de tot echipamentul de care este nevoie pentru a fi supravegheat un copil nou-născut, sub 30 de săptămâni, de la 500 de grame, care se vrea a supravieţui. Rata de supravieţuire este de 40% în toată lumea şi de 35% la noi”, a declarat medicul-şef. Reabilitarea şi modernizarea secţiei se impun cât mai rapid. În niciun caz nu trebuie aşteptat să se întâmple vreo nenorocire, în lipsa aparatelor, a spaţiilor corespunzătoare. „Deocamdată nu ne-au murit copii. Nu am fost niciodată puşi în situaţia să alegem, dar nu vreau să ajung să aleg între şansele unuia sau altuia pentru că nu avem aparate, condiţii”, a declarat dr. Frăţiman, care a adăugat că un „copil care nu este îngrijit corespunzător moare”. La Constanţa, secţia de neonatologie va fi supusă unor lucrări de modernizare doar dacă se va reuşi strângerea banilor necesari, prin intermediul unei campanii derulate de SCJU în colaborare cu asociaţia “Dăruieşte Aripi”, campanie demarată în martie 2014. Cine doreşte să ajute are la dispoziţie două urne mobile amplasate în mall-urile din Constanţa, City Park şi Maritimo, în zonele birourilor de informaţii.