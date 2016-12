Viena, Istanbul şi Londra, preferinţele turiştilor români

Viena, Istanbul şi Londra ocupă primele locuri în preferinţele turiştilor români, care vor cheltui în acest an în fiecare dintre cele trei oraşe 146 milioane dolari, 113 milioane dolari, respectiv 107 milioane dolari, conform studiului MasterCard Global Destination Cities Index. Astfel, estimările arată că vor pleca în acest an de pe aeroportul din Bucureşti către Viena 164.000 de români, care vor cheltui 146 de milioane de dolari, către Istanbul vor merge 148.000 de persoane şi vor cheltui 113 milioane de dolari, iar spre Londra vor zbura 99.000 de români, cheltuielile aferente fiind anticipate la 107 milioane de dolari. Cu 84.000 de români, Parisul ocupă locul 4 în top, urmat de Roma, cu 83.000 de persoane. Ultimele două oraşe îşi inversează poziţiile in topul cheltuielilor: Roma - 67 milioane de dolari şi Paris - 66 milioane de dolari. La Milano se estimează că vor pleca în acest an 65.000 de persoane din Bucureşti şi vor cheltui 52 de milioane de dolari, iar cei 49.000 de români care vor ajunge la Madrid vor avea nevoie de 38 de milioane de dolari. Topul oraşelor preferate de români este completat de Barcelona (45.000 de persoane şi cheltuieli de 35 milioane dolari), Atena (45.000 de persoane, 36 milioane dolari) şi Praga (39.000 de persoane, 47 milioane dolari). Destinaţiile care au atras cei mai mulţi români anul trecut au fost Bulgaria, Ungaria, Italia, Turcia, Austria, Marea Britanie, Grecia, Germania şi Franţa, iar circulaţia către cele mai multe dintre acestea a crescut faţă de 2010, potrivit statisticilor oficiale ale ţărilor respective. (A.G.)