Vieţi în tăcere luptă să se facă auzite

Bucuria venirii pe lume a unui copil nu poate fi măsurată şi nici exprimată în cuvinte. Fiecare mamă şi tată aşteaptă cu nerăbdare primul gângurit al bebeluşului, primul pas sau primul cuvânt, în timp ce analizează şi studiază cu mare atenţie fiecare dintre gesturile celui mic. Şi când acestea întârzie să apară, îngrijorarea îşi face loc. Uneori întemeiată, alteori nu. Din nefericire, în multe cazuri, cele mai urâte gânduri ale părinţilor se adeveresc printr-o vizită la medic, moment ce marchează începutul unui calvar în viaţa lor. Bolile sunt multe, diverse, tragice şi necruţătoare, care le provoacă mari suferinţe atât micilor pacienţi, cât şi celor care îi sprijină. Una dintre afecţiunile de care suferă din ce în ce mai mulţi copii este hipoacuzia, pe înţelesul tuturor, o gravă deficienţă de auz.

DEMERS SPRE NORMALITATE PENTRU COPIII HIPOACUZICI În judeţul Constanţa, în urmă cu doi ani, a luat fiinţă asociaţia „Să auzim glasul mamei”, ce are ca scop reprezentarea tuturor persoanelor cu deficienţe de auz din România, la iniţiativa unei mame a două fete bolnave de hipoacuzie. Ce a stat la baza înfiinţării acesteia? Dorinţa mamei de a ajuta, de a sprijini şi alţi copii care îşi duc viaţa într-o linişte apăsătoare, fără să cunoască glasul mamei şi fără să ştie să rostească „tată“. În acest context, în perioada 5-7 septembrie 2013 are loc în Constanţa, la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, seminarul „Învăţarea vorbirii, experienţa de zi cu zi” sau, mai bine zis, un demers spre normalitate. La acţiune sunt invitaţi să ia parte educatorii, logopezii şi terapeuţii care lucrează sau doresc să lucreze cu copii hipoacuzici. La seminar participă părinţi cu copii care suferă de această deficienţă şi care fac paşi mici, dar siguri pentru a pătrunde în lumea normală. Împreună sunt supuşi unei terapii, care este analizată de specialişti din Germania, cu experienţă în domeniile dobândirii comunicării verbale şi incluziunii. „Medicina, terapia, aparatele auditive şi tehnica ne dau posibilitatea unor succese în ziua de azi, succese de care nu am fi avut parte în trecut. Vrem să le oferim copiilor posibilitatea de a se dezvolta într-un mediu natural şi, de aceea, e important ca la terapie să participe toată familia. Noi ne ocupăm să-i îndrumăm pe părinţi să-i implice pe copii într-un mediu cât mai normal şi analizăm interacţiunea dintre ei, pentru că este foarte importantă în dobândirea limbajului. Încercăm să reparăm ce nu merge”, a precizat unul dintre terapeuţii veniţi din Germania, dr. Uwe Martin.

VIAŢĂ TRĂITĂ PRIN SEMNE La terapie au participat şi micuţul Ionuţ, de cinci ani, împreună cu mama lui, Emilia Dobruş. Ionuţ a fost diagnosticat, de la vârsta de doi ani, cu hipoacuzie. Nu auzea cu urechea stângă. La patru ani, o altă veste cruntă s-a abătut asupra familiei. Băieţelul suferea de o malformaţie a urechii interne, o afecţiune foarte rar întâlnită. Ionuţ face parte dintre cazurile fericite însă, în urmă cu câteva luni el fiind operat în Germania, unde i s-a pus un implant cohlear, adică un dispozitiv medical care înlocuieşte funcţia urechii interne afectate de surditate, ce permite copiilor cu pierdere de auz sever să audă. „În fiecare zi îi acordăm foarte multă atenţie. Ne trebuie multă răbdare şi încercăm să-l implicăm în toate treburile de zi cu zi. Anul acesta, l-am înscris la grădiniţă şi sperăm să se integreze, pentru că el este un copil foarte sociabil”, a mărturisit mama lui Ionuţ. Şi Constantin, de zece ani, a venit însoţit de mama lui, Florentina. Din nefericire, el nu are un implant cohlear, cu toate că ar avea mare nevoie, ci două aparate auditive. Rosteşte câteva cuvinte, dar mai bine se descurcă prin semne. Lavi, aşa cum îl alintă mama lui, a fost la o grădiniţă şi o şcoală speciale, dar în Spania. Acolo, băiatul a învăţat să scrie, să lucreze pe calculator, dar mai puţin să vobească. Cazurile lui Ionuţ şi Constantin nu sunt singulare, în situaţia lor găsindu-se foarte mulţi copii. Cu ajutor, ei se pot dezvolta normal şi pot fi integraţi în societate. Însă, din păcate, fără implantul cohlear, o evoluţie pozitivă a stării lor nu ar fi posibilă.