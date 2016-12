Vieţi salvate în SUA, vieţi pierdute în România

În Statele Unite ale Americii (SUA), 900.000 de bonavi de cancer au fost salvaţi de la moarte printr-o bună organizare a programului de luptă împotriva acestui flagel. În acelaşi timp, sute de mii pacienţi din România au pierdut lupta din cauza unor decizii greşite luate de guvernanţi. Congresul Asociaţiei Americane de Oncologie Clinică din acest an (ASCO 2012) s-a deschis la Chicago, în Statele Unite ale Americii, cu marcarea a 40 de ani de când preşedintele Richard Nixon a semnat „National Cancer Act” (Carta naţională a cancerului), planul naţional de luptă cu cancerul în SUA. Rezultatele planului de luptă împotriva cancerului în SUA sunt impresionante: peste 900.000 de vieţi salvate şi o scădere semnificativă a incidenţei bolii. În plus, 80% dintre micuţii suferinzi au fost trataţi cu succes, în timp ce 90% dintre copiii cu leucemie limfobastică acută - cel mai frecvent tip de cancer - sunt numiţi „supravieţuitori pe termen lung”. Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România, prof. dr. Florinel Bădulescu, este de părere că „rezultatele anunţate, după 40 de ani de la iniţierea programului de luptă contra cancerului din Statele Unite, ne arată şi nouă, românilor, că doar printr-o bună organizare a sistemului sanitar putem spera la o soartă mai bună pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer şi nu numai. În România, numai în acest an, am trecut prin criza morfinei şi mai trecem încă, fără să o rezolvăm, prin criza citostaticelor pentru bolnavii cu cancer”. În SUA, cancerul nu mai este înţeles, în acest moment, ca o singură boală, ci ca un complex de boli care are capacitatea să evolueze, să producă mutaţii şi să reziste la tratamente.