Vieţile marinarilor capturaţi valorează 3 milioane de dolari

Piraţii somalezi vor cere o răscumpărare cuprinsă între două şi trei milioane de dolari pentru eliberarea celor două nave britanice, „St. James Park” şi „Asian Glory”, la bordul cărora se află şi marinari din Constanţa, potrivit declaraţiilor unui specialist în fenomenul pirateriei. Prof. Peter Lehr, din cadrul Universităţii St. Andrews din Scoţia, a declarat că echipajele de la bordul navelor „St. James Park” şi „Asian Glory” sunt probabil în siguranţă, deşi nu s-a reuşit contactarea acestora, deoarece piraţii somalezi au grijă de obicei de membrii echipajului, ca parte a negocierilor pentru răscumpărare. „Piraţii ştiu ce solicitări pot face, iar forţele navale occidentale ştiu, de asemenea, până unde se poate merge pentru salvarea marinarilor\", a precizat Peter Lehr. Armatorul navei „Asian Glory”, agenţia Zodiac Maritime, a anunţat că membrii echipajului, din care fac parte şi doi navigatori constănţeni, sunt în siguranţă, iar vasul a ajuns, ieri dimineaţă, în apele teritoriale ale Somaliei. În ceea ce priveşte nava „St. James Park”, din echipajul căreia fac parte alţi doi marinari români, reprezentanţii agenţiei Zodiac afirmă că prioritatea lor rămâne revenirea rapidă şi în siguranţă a marinarilor şi a navei. „St. James Park” a ancorat sâmbătă după-amiază în largul coastelor somaleze, însă armatorul a precizat că încă nu are nici un contact cu piraţii. Reamintim că „Asian Glory”, care transporta maşini din Singapore către portul Jeddah din Arabia Saudită şi naviga sub pavilion britanic, a fost deturnată pe 1 ianuarie, la peste 600 de mile maritime de coastele Somaliei, în afara zonei de acţiune a forţei navale europene din zonă. Nava are un echipaj format din 25 de persoane - opt bulgari, zece ucraineni, cinci indieni şi doi români. „St. James Park” transporta substanţe chimice din Spania către Thailanda şi a fost deturnată în data de 28 decembrie, în dreptul Golfului Aden (parte a culoarului de siguranţă instituit de forţele militare internaţionale care luptă împotriva pirateriei). La bordul vaporului se află 26 de membri ai echipajului - ruşi, indieni, bulgari, filipinezi, turci, ucraineni, români, un polonez şi un georgian. Ambele nave aparţin agenţiei de shipping Zodiac Maritime.