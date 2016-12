Vieţile marinarilor de pe “Free Neptune”, în primejdie

Un echipaj de la bordul unei nave sub pavilion liberian, al cărei comandant este român, este în pericol după ce vasul a rămas fără combustibil în Portul Nouakchett din Mauritania. Reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, a afirmat că la bordul navei Free Neptune - pavilion Liberia se află un echipaj format din 17 navigatori, comandantul român şi 16 marinari egipteni, care se află într-o situaţie foarte grea după ce nava a rămas fără surse de energie, fiind transmis un SOS. \"Comandantul român a transmis SOS şi mesaj de distress (semnal de primejdie - n.r.) după ce nava a intrat în blackout (fără surse de energie - n.r.) pentru că i s-a terminat combustibilul. Practic mai are aproximativ 200 de litri de motorină şi porneşte generatorul numai pentru legătura telefonică. Fără energie nu pot scoate apă din santină, iar alimentele se strică la peste 40 de grade Celsius câte sunt acolo\", a precizat Adrian Mihălcioiu. Nava se află în rada interioară a Portului Nouakchett din Mauritania şi, potrivit lui Adrian Mihălcioiu, viaţa echipajului este în pericol. \"O navă care rămâne fără combustibil este într-un pericol extrem în ceea ce priveşte condiţiile de trai şi de muncă şi chiar viaţa marinarilor este pusă în pericol\", a declarat el. Reprezentantul ITF a spus că a luat legătura cu compania de crewing care l-a trimis pe comandantul român la bordul vasului şi se va încerca şi contactarea armatorilor pentru repatrierea navigatorului român. \"Până în prezent nu am reuşit să contactam armatorii, o firmă din Grecia\", a precizat Adrian Mihălcioiu.