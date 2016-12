Viggo Mortensen, maestru al farselor

Actorul american cu origini daneze Viggo Mortensen obişnuieşte să se amuze pe seama colegilor săi de platou. Acesta a reuşit chiar performanţa de a-l păcăli pe Elijah Wood în fiecare zi, timp de şase săptămâni, în timpul filmărilor pentru trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”. ”Nu are sens să te apuci de ceva, mai ales dacă este vorba despre o meserie grea, dacă nu poţi să te distrezi din când în când”, a declarat Viggo Mortensen. ”În trecut, l-am sunat pe Elijah Wood în fiecare zi, timp de şase săptămâni, pretinzând că sunt un mai vechi prieten de-al lui din Germania, cu care nu s-a mai văzut de mult timp. De cele mai multe ori îl sunam în toiul nopţii. Din fericire, când a aflat, a considerat că a fost o glumă amuzantă”, a mărturisit acesta.

În timpul filmărilor pentru celebra trilogie, una dintre farsele jucate de Viggo Mortensen a mers puţin prea departe decât şi-au imaginat vreodată mai tinerii săi colegi de breaslă şi s-a transformat într-o criză majoră pe platourile de filmare. ”La filmări au participat mai mulţi pitici, distribuiţi în rolurile hobiţilor. Unul dintre ei era Dominic Monaghan, interpretul hobitului Merry, a cărui voce puternică, distinctă, am imitat-o într-o zi la telefon, când i-am sunat pe producătorii filmului şi am pretins că sunt el şi că toţi piticii au fost uitaţi de echipa de filmare pe insula neo-zeelandeză South Island, fără hrană şi fără apă. Situaţia a degenerat rapid într-o criză majoră, iar producătorii au trimis imediat o echipă de salvare”, a povestit amuzat Viggo Mortensen.