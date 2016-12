Viggo Mortensen nu este impresionat de noua serie „The Hobbit”

Actorul american Viggo Mortensen, interpretul personajului Aragorn din celebra trilogie „Lord Of The Rings / Stăpânul Inelelor”, riscă să stârnească mânia milioanelor de fani ai celebrei serii cinematogtrafice. Acesta se declară nemulţumit de direcţia în care regizorul Peter Jackson a împins trilogia după primul film şi precizează că este de-a dreptul oripilat de noua serie inspirată din universul lui J.R.R. Tolkien, „The Hobbit / Hobbitul”. Principala obiecţie ridicată de Viggo Mortensen este că regizorul neo-zeelandez a lăsat tehnologia şi efectele speciale să-i ucidă filmele din punct de vedere artistic, după ce a reuşit să facă un prim film extraordinar, „The Fellowship of the Ring / Frăţia Inelului”, din 2001. „Odată ce Peter Jackson a avut mijloacele necesare pentru a face aceste filme, tehnologia a cunoscut un progres considerabil, iar el nici nu s-a uitat în urmă. În primul film se poate observa un fel de calitate organică, actorii joacă unii cu alţii, peisajele sunt reale, atmosfera este mai sumbră. Al doilea film începe deja să fie prea umflat pentru gusturile mele, iar apoi, la cel de-al treilea film, aproape că totul se reduce la efecte speciale. A fost grandios, într-adevăr, dar tot ce era prezent cu subtilitate în primul film s-a pierdut treptat în cel de-al doilea şi al treilea”, a comentat celebrul actor. În ceea ce priveşte noua trilogie, a cărei acţiune se petrece în acelaşi univers, Viggo Mortensen s-a mărginit să remarce că „este, în esenţă, acelaşi lucru, dar de zece ori mai rău”.