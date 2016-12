Viggo Mortensen renunţă la actorie

Este poet şi pictor talentat, consacrat înainte de a deveni celebru în lumea întreagă ca actor şi probabil că spre aceste aptitudini îşi va canaliza atenţia în viitorul apropiat. Viggo Mortensen, care a dat naştere personajului Aragorn în cadrul trilogiei Stăpînul Inelelor, ia o pauză pe o perioadă nedeterminată în cariera sa cinematografică, după ce a lucrat la o multitudine de proiecte care l-au solicitat extrem de mult. “În ultimele săptămîni am fost de la Los Angeles în Japonia, apoi din Coreea de Sud în Polonia şi Marea Britanie. Este ridicol şi nu este o modalitate sănătoasă de a trăi. Dar iau măsuri pentru a schimba aceste lucruri. Gata cu filmele. Am filmat multe pelicule interesante şi am lucrat cu nişte oameni extraordinari”, a spus Viggo Mortensen. “Nu am mai răspuns afirmativ vreunui proiect de mai bine de un an. Am jucat în numeroase filme bine primite de public şi pare că ar trebui să mai filmez, dar există şi alte lucruri pe care vreau să le fac”, a afirmat actorul american. Viggo Mortensen a mai dezvăluit şi că a respins mai multe roluri în filme cu bugete mari, insistînd asupra faptului că nu va apărea niciodată într-un film doar din considerente financiare. Nu este prima oară cînd Viggo Mortensen ameninţă că va renunţa la cariera cinematografică, dar de fiecare dată s-au găsit proiecte pe care le-a găsit interesante. Să sperăm în continuare…