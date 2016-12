O bătălie feroce se duce în suburbiile de est ale capitalei siriene, Damasc, peste 160 de oameni pierzându-şi viaţa în ultimele două zile. Luptele au început de vineri, de când rebelii încearcă să spargă blocada trupelor loiale preşedintelui al-Assad. Partea de est a capitalei Damasc, cunoscută sub numele de Eastern Ghouta, se află sub controlul rebelilor, în timp ce armata a decis să impună o blocadă care însă a îngreunat viaţa tuturor locuitorilor, chiar şi a celor loiali regimului al-Assad.

De la începutul conflictului, copiii sunt cei care au avut de suferit cel mai mult. Peste 11.000 de copii au murit în aproape trei ani, dintre care sute au fost ucişi de lunetişti, potrivit unui raport întocmit de Oxford Research Group. Execuţiile sumare şi actele de tortură figurează de asemenea în acest raport, înregistrându-se şi cazuri de copii sub un an ucişi astfel. Raportul intitulat „Viitor furat - Adevărul ascuns despre copiii din Siria” examinează datele strânse de la declanşarea conflictului, în martie 2011, până în august 2013. Dintre cei 11.420 copii cu vârste sub 17 ani, 389 au fost ucişi de lunetişti. 764 au fost executaţi, iar mai mult de 100, printre care şi bebeluşi, au fost torturaţi. Băieţii cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani au fost mai expuşi actelor de violenţă. Cel mai mare număr de victime în rândul copiilor s-a înregistrat în regiunea Alep, unde au murit 2.223 copii. Raportul a luat în calcul numai victimele identificate şi dosarele în care cauza morţii este cunoscută şi subliniază că datele sunt incomplete, pentru că accesul în unele zone este imposibil. În urmă cu trei luni, UNICEF a publicat un raport propriu, potrivit căruia un milion de copii sirieni erau refugiaţi. Cei mai mulţi dintre ei trăiesc acum în Liban, Iordania, Turcia, Irak sau Egipt, obligaţi de luptele de acasă să îşi părăsească locuinţele. UNICEF a prezentat povestea lui Hanin, o fetiţă de 11 ani, şi a familiei ei. Familia a lăsat în urmă tot ce avea în oraşul Deraa, din Siria, când războiul i-a obligat să treacă graniţa în Iordania, în oraşul Ibrid. Aici s-au mutat într-un apartament. Povestea lor este povestea celor 450.000 de sirieni care s-au refugiat în Iordania.

În ceea ce priveşte viitorul Siriei, Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a lansat un apel către companiile private în vederea distrugerii unei părţi a arsenalului chimic deţinut de Damasc, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul organizaţiei. OIAC încearcă să identifice socităţile comerciale interesate de participarea la un eventual apel de oferte, a anunţat organizaţia, evocând necesitatea reciclării şi distrugerii acestor produse chimice periculoase sau inofensive, organice şi neorganice. Anterior, Albania, Norvegia, Danemarca şi Belgia au respins solicitările privind distrugerea armamentului chimic sirian pe propriile teritorii, considerând că operaţiunea ar fi riscantă. De asemenea, OIAC a luat în considerare posibilitatea distrugerii în mare a armamentului chimic sirian, în contextul în care niciun stat nu acceptă să găzduiască operaţiunea pe propriul teritoriu. Pe fondul presiunilor internaţionale şi pentru a evita o eventuală intervenţie militară occidentală, regimul Bashar al-Assad a acceptat distrugerea arsenalului său chimic.