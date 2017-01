Viitor nesigur pentru CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanța, formația care a dominat categoric ultimele trei sezoane din Divizia A1 la volei masculin, cucerind trei titluri naționale și două Cupe ale României, nu este deloc sigură de viitorul său, din motive financiare. După trei participări consecutive în Liga Campionilor și o calificare istorică în faza Play-off 12, chiar în acest sezon, Tomis ar putea spune „pas” înscrierii în cea mai valoroasă competiție europeană intercluburi, ba chiar ar putea refuza să mai joace în viitorul sezon al Cupelor Europene! La capătul celui mai fructuos sezon din istoria grupării constănțene, conducerea clubului nu poate oferi detalii despre viitorul echipei. „Nu pot să vă spun acum dacă ne vom înscrie sau nu în Liga Campionilor, nu am la ora actuală toate informațiile necesare. Foarte mulți jucători și-au terminat contractele, iar noi nu le putem promite niște sume atât timp cât ei au oferte de la cluburi mult mai puternice din punct de vedere financiar. Să nu uităm că acești jucători au făcut performanță în Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că le-a crescut cota transferurilor internaționale”, a declarat Serhan Cadâr, director executiv la CVM Tomis, după ultima partidă a sezonului, cea de luni cu CSVM Zalău.

CVM TOMIS VA CONTINUA PE PRIMA SCENĂ, CU O ECHIPĂ FOARTE TÂNĂRĂ

Totuși, voleiul masculin constănțean ar putea să continue evoluția pe prima scenă, în regim de „avarie”, și să evite desființarea, așa cum a pățit CS Volei 2004 Tomis Constanța, care a retrogradat în 2014 și s-a desființat, după ce în 2011 și 2012 cucerise titlul național, iar în 2013 ocupase locul 3 în Divizia A1 la volei feminin! „Vom face tot ceea ce este posibil ca această echipă să nu dispară și promit că nu va dispărea. Pe lângă juniorii Aciobăniței, Vologa și ceilalți, mai avem doi dintre foștii jucători ai clubului care au promovat recent în Divizia A1, cu echipele din Ploiești și din Cluj (n.r. - Ocunschi și Dăineanu). Îl avem pe Tarța, care își va încheia împrumutul la Zalău, iar din spate mai vin câțiva juniori de valoare, pe care la anul îi veți vedea cel puțin în primii 12. Cred că vă aduceți aminte de afirmația pe care am făcut-o în 2009, atunci când am creat acest Centru de Copii și Juniori. Am spus că ne dorim ca peste câțiva ani să avem jucători constănțeni în lotul echipei de seniori, iar asta se întâmplă acum”, a adăugat Serhan Cadâr.

„Sper că, indiferent de ce se va întâmpla, echipa va continua să existe, chiar dacă, poate pentru o perioadă, nu va mai face performanță la cel mai înalt nivel. Îmi doresc să rămână în prima divizie, iar pe viitor, atunci când situația financiară va fi mai bună, să reușească din nou rezultate ca acestea. Deocamdată nu avem siguranța că echipa va fi la fel de valoroasă și de aceea toată lumea spune că nu va rămâne aici. Există încă posibilitatea ca acest club să fie salvat, nu este prea târziu”, a spus și centrul Andrei Spînu, care joacă pentru Tomis, neîntrerupt, din anul 2010.

APROAPE TOȚI JUCĂTORII SUNT LA FINAL DE CONTRACT CU TOMIS

După întâlnirea de luni cu CSVM Zalău, decisivă pentru câștigarea campionatului, aproape toți voleibaliștii de la CVM Tomis și-au încheiat contractele cu gruparea constănțeană. Ca de obicei, jucătorii străini vor schimba clubul, unii dintre ei găsindu-și deja alte echipe. „Încă nu m-am decis, dar este posibil să mă retrag din activitate după acest campionat. Acum sunt foarte emoționat și nu știu ce voi face în continuare”, spunea universalul italo-bulgar Ventzislav Simeonov după meciul de luni. „Nu știu ce îmi va rezerva viitorul. Sigur voi continua, încă îmi place să joc volei și am o mare dorință de victorie, iar asta înseamnă ceva”, a precizat coordonatorul bulgar Andrey Zhekov. „Am jucat în atâtea țări, iar acum îmi voi încerca norocul în Franța. Am semnat pe doi ani cu Poitiers”, a anunțat Bojan Janic, extrema sârbă care, până la cei 33 de ani împliniți în martie, a jucat în Serbia, Italia, Spania, Polonia, Rusia, Turcia, Iran, China și România! „Nu știu deocamdată unde voi juca în sezonul următor, există mai multe oferte și voi vedea. Sunt mai multe negocieri și nu am semnat încă nimic”, a spus libero-ul sârb Nikola Rosic.

Cu siguranță, nici bulgarul Stanislav Petkov nu va continua la CVM Tomis, în timp ce voleibaliștii români nu știu încotro o vor apuca. „Nu știm deocamdată ce va urma la CVM Tomis. Toți am vrut să terminăm campionatul acesta cât de poate de bine și mă bucur enorm că am reușit”, a afirmat centrul Andrei Laza. „Urmează o vacanță foarte mult așteptată, avem de participat la botezuri și la nunți, deocamdată nu vreau să mă gândesc la ce va urma în privința voleiului”, a spus centrul Sergiu Stancu, cel care, împreună cu soția sa, Anca, va fi nașul de botez al micuțului Lucian Keoki Kamakakaiwihilo Olteanu! Lucian este primul copil a lui Bogdan Olteanu, fostul căpitan al naționalei masculine de volei, și al soției sale, americanca Lily Kahumoku, iar botezul va avea loc mâine, la Constanța. „Contractul meu se încheie în această vară, dar eu unul mi-aș dori să continui la Tomis, dacă echipa va mai exista din toamnă”, a spus coordonatorul Andrei Stoian. Cu siguranță, Vologa, Muscină, Cămui, Petcu (toți termină junioratul în vară), Aciobăniței (mai este junior și în campionatul următor) și alți juniori ai clubului vor rămâne la CVM Tomis și în viitorul sezon, dacă echipa de seniori se va înscrie în Divizia A1. „Nu știu ce va fi pe viitor, dar sper ca publicul constănțean să se bucure în continuare de CVM Tomis. Deocamdată, nimic nu este sigur. Urmează o vară destul de lungă și apoi vom ști ce se va întâmpla cu această echipă”, a declarat antrenorul secund Radu Began, aflat la CVM Tomis, ca jucător sau antrenor, încă din anul 2003!

MARTIN STOEV NU VA RĂMÂNE LA CVM TOMIS

„Aceasta a fost ultima mea partidă aici, după trei ani magnifici. Am intrat cu această echipă, după rezultatele din ultimii trei ani, în istoria voleiului modern din România. Meritul nu este doar al meu și al jucătorilor, ci al tuturor din club, al conducătorilor, al staff-ului tehnic, precum și al orașului Constanța. Din păcate, din cauza unor reguli pe care eu nu le cunosc prea bine, unii din Constanța au „ajutat” echipa din Zalău să câștige Cupa României. Așa am ratat și obiectivul pe care ni-l propusesem în rândul echipei, să nu pierdem niciun meci în acest sezon. Am încercat din toate puterile să facem asta, dar nu am reușit, din păcate”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev, la finalul partidei de luni. Foarte supărat din cauza șicanelor la care echipa constănțeană a fost supusă înaintea meciurilor 3 și 4 din finala campionatului, programate la Zalău, Stoev a adăugat: „M-a nemulțumit tare ce s-a întâmplat în ultima săptămână și nu vreau să vorbesc prea multe despre acest subiect. Pot să promit doar atât: dacă eu voi mai antrena o echipă din România, Zalăul nu va mai câștiga niciun trofeu. Anul acesta a cucerit Cupa României, dar contra unei echipe a Tomisului „handicapate”. Când cineva se poartă bine cu tine, cred că și tu trebuie să te porți bine cu acea persoană. Eu unul sunt foarte dezamăgit de această situație și de comportamentul celor de la Zalău”. În exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, Stoev a mărturisit că, la ora actuală, are oferte de la Olympiacos Pireu, de la o echipă din Dubai și de la... Arcada Galați!