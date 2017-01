Viitorii maiştri militari au depus jurămîntul

Elevii anului I ai Şcolii de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”, 46 de băieţi şi patru fete, au jurat, sîmbătă, credinţă patriei, ceremonia desfăşurîndu-se în prezenţa ofiţerilor din cadrul Statului Major al Forţelor Navale. În acest moment festiv, “bobocilor” le-au fost alături atît rudele, cît şi prietenii. În cuvîntul adresat elevilor, comandantul şcolii militare de maiştri, comandorul Costel Avrămescu, a atras atenţia asupra responsabilităţii de care va trebui să dea dovadă în cariera militară aleasă. “Cariera de maistru militar este o provocare. Spre ea se îndreaptă cei curajoşi şi hotărîţi să facă din activitatea militară un mod superior de viaţă. Implică dificultăţi mari, inerente, dar şi satisfacţii unice, rod al pregătirii continue, al muncii dăruite unui scop nobil-securitatea ţării şi liniştea cetăţenilor ei”, a declarat comandorul Costel Avrămescu. Viitorii maiştri militari au recunoscut că aşteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor urca la bordul navelor de luptă. “Încă de cînd eram mic mi-am dorit să fiu la fel ca tata, adică maistru militar. Îmi place tot ceea ce înseamnă viaţa la bordul unei nave militare. Cel mai mult îmi doresc să fac parte din echipajul uneia dintre cele trei fregate. Ştiu că va fi greu, însă cred că sînt pregătit să fac faţă tuturor provocărilor”, a spus Ionuţ Surugiu, unul dintre cadeţii care au depus jurămîntul. Părinţii viitorilor maiştri militari au asistat la ceremonie cu ochii în lacrimi, privind cu mîndrie la copiii îmbrăcaţi în uniformă albă, de gală. “Nu îmi vine să cred că fata mea arată atît de bine în uniformă. Cînd ne-a spus că vrea să se facă maistru militar, nu am fost pe deplin de acord. Credeam că viaţa militară este grea, însă ne-a convins că asta este ceea ce îşi doreşte şi nu pot spune decît că sînt foarte mîndră de ea”, a declarat Elena Toma, mama uneia dintre cadete. Cursurile vor dura doi ani, iar după absolvire, cei care le-au urmat vor putea să lucreze în cadrul Forţelor Navale, fie la Poliţia de Frontieră. Specializările sînt multiple, printre acestea numărîndu-se artileria, navigaţia, armele sub apă etc. În cazul în care vreunul dintre absolvenţii cursurilor se răzgîndeşte şi renunţă la viaţa de armată înainte de a avea o vechime de opt ani, va trebui să plătească echivalentul sumelor pe care le-a cheltuit Ministerul Apărării cu educaţia, hrana şi echipamentul acestuia în toţi anii petrecuţi în unitate.