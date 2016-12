Viitorii studenți, puși la cheltuieli! Care sunt cele mai scumpe facultăți?

După ce au fost admiși pe baza unui examen riguros sau pe baza concursului de dosare la o facultate, viitorii studenți trebuie să umble la portofelele părinților pentru a plăti taxele deloc mici de la facultate. Și dacă nu se numără printre cei admiși pe locurile la fără taxă, unii dintre ei pot face chiar un credit pentru a reuși să plătească taxele, deloc mici la unele facultăți.

CELE MAI COSTISITOARE FACULTĂȚI

La Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC), cele mai mari taxe sunt la facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, acolo unde a fost și cea mai mare concurență pentru un loc. În primii 3 ani de studiu, candidații admiși la cu taxă trebuie să plătească 7.000 de lei pe an, iar din anul 4, taxa se mai micșorează până spre 5.000 de lei, în funcție de specializare. ”Îmi doresc un loc la fără taxă, pentru că taxele sunt mari, dar am vorbit cu familia și mă vor sprijini financiar dacă nu voi prinde un loc bugetat, pentru că Medicina este ceea ce îmi doresc. Apoi o să învăț mai mult ca din anul 2 să intru la fără taxă”, spunea o candidată la Facultatea de Medicină, după ce a susținut examenul de admitere. Și cei care visează la o carieră în domeniul artelor, dar care nu prind un loc fără taxă au nevoie de un real sprijin financiar pentru a achita taxa de școlarizare, care la Facultatea de Arte din cadrul UOC este în valoare de 5.000 - 5.500 de lei. O taxă foarte piperată este percepută și la specializarea Muzică religioasă, din cadrul Facultății de Teologie, unde un candidat în primul an va plăti 5.000 de lei pe an, în condițiile în care, la celelalte 3 specializări, taxele sunt mult mai mici, respectiv 2.800 sau 2.600 de lei pe an.

La restul facultăților din cadrul UOC, taxele sunt ceva mai mici, situându-se între 2.700 de lei și 3.500 de lei pe an. ”Am venit să mă înmatriculez și să plătesc taxa de școlarizare. Plătesc acum prima rată și am înțeles că în iarnă trebuie achitată și a doua rată. Părinții mă vor ajuta cu banii și îmi doresc să îmi caut de muncă după ce încep facultatea, ca să mai scutesc din cheltuieli. Sper să reușesc să le îmbin”, a spus un tânăr care se înmatricula sâmbătă la una din facultățile UOC.

NAVIGATORII SPERĂ CA ÎN CÂTEVA VOIAJE SĂ RECUPEREZE INVESTIȚIA

Și cei care visează la o carieră de navigator au de investit în facultate bani buni, însă mulți mizează că vor amortiza cheltuiala în primii ani de voiaje. La Universitatea Maritimă din Constanța (UMC), taxele de școlarizare din acest an sunt cuprinse între 3.300 și 4.500 de lei pe an. Sumele cele mai mari sunt pentru Navigaţie, Transport Maritim şi Fluvial sau Electromecanică Navală în limba engleză sau pentru modulul managerial de ofiţer de punte, ofiţer mecanic maritim. ”Navigatorii sunt bine plătiți în voiaje. Eu am un văr care pleacă pe mare de vreo 3 ani și câștigă în jur de 2.000 de euro pe lună. Într-un voiaj de 6 luni cam scoți investiția de la facultate. Știu că se pleacă destul de greu la început, dar sper să mă descurc și să prind voiaje repede”, a spus un viitor student la UMC.

TAXE NESCHIMBATE

Conducerile instituțiilor de învățământ superior de stat din Constanța, UOC și UMC, au precizat, înainte de debutul admiterii, că taxele școlare au rămas la fel ca în anul trecut, pentru a nu-i pune pe viitorii studenți la cheltuieli mai mari. În acest fel, universitățile de stat au încercat să îi atragă pe candidații care aleg universitățile private, datorită taxelor de școlarizare mai mici. Spre exemplu, la Universitatea ”Andrei Șaguna”, taxele de școlarizare la ciclul de licență sunt de 2.200 de lei pe an.

ALTE CHELTUIELI

Pe lângă cheltuiala pentru achitarea taxei de școlarizare, care se poate face și în 2 sau 3 rate, viitorii studenți și părinții trebuie să ia în calcul achitarea taxelor de înmatriculare, cheltuielile pentru transport sau cazare, masa, dar și alte cheltuieli care apar anual. Anul trecut, taxele de cazare la căminele celor două universități de stat au fost între 165 și 375 de lei. De asemenea, unele facultăți percep taxe pentru susținerea examenelor picate sau pentru măririle de note, pentru echivalarea unor examene sau pentru eliberarea unor adeverințe și pentru înscrierea la licență.