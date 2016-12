Viitorul a plătit scump greşelile individuale

Deşi avea a doua apărare a campionatului înaintea partidei cu Steaua, marile probleme ale Viitorului veneau tot din compartimentul defensiv, unde greşelile individuale s-au soldat în multe rânduri cu goluri în poarta constănţeană. Aşa s-a întâmplat şi duminică seară, în partida cu Steaua, din etapa a 15-a a Ligii 1, când după două astfel de cadouri, “militarii” conduceau cu 2-0 încă din min. 5!!! După un astfel de start era practic imposibil pentru tânăra formaţie constănţeană să poată remonta handicapul de pe tabelă, mai ales că Steaua a continuat să preseze şi să-şi creeze multe alte situaţii clare de a marca, în cele din urmă scorul final fiind 4-0 pentru echipa bucureşteană.

„După ce că Steaua era într-o formă foarte bună, am mai început şi meciul de la 0-2 practic. Înainte de meci credeam că putem mai mult, dar când faci un cadou şi apoi un penalty este foarte greu. Este un meci pe care trebuie să îl uităm. Nu vor fi toate la fel. Ne pregătim de acum încolo să facem alte puncte. Au învăţat multe jucătorii noştri din acest joc. A fost un examen bun. Vom fi mai buni după acest meci. Steaua arată bine, munceşte nouăzeci de minute. Este o echipă puternică mental şi psihic. Nu am nimic de reproşat jucătorilor. Atât s-a putut în seara asta. Ei au jucat împotriva unei echipe puternice, au învăţat multe şi trebuie să fie mai buni de acum încolo. Scorul nu este prea sever. Muncim, avem lupta noastră şi mereu trebuie să arătăm mai bine”, a declarat Gheorghe Hagi.

O LECŢIE DIN CARE SE POATE ÎNVĂŢA. Duşul rece cu Steaua le poate reaminti jucătorilor constănţeni că mai au multe de învăţat, chiar dacă la doar primul sezon în Liga 1 au lăsat în multe rânduri o impresie foarte bună. „Este pentru noi o experienţă din care trebuie să învăţăm. Trebuie să o luăm de la capăt, să facem o analiză clară a ceea ce s-a întâmplat şi să învăţăm din această lecţie pe care am primit-o. Am făcut două cadouri şi o echipă ca Steaua te pedepseşte imediat. Tot aceşti copii au fost şi când au făcut rezultate bune. Avem încredere în ei în continuare. Toţi suntem în aceeaşi barcă şi toţi suntem vinovaţi, începând cu mine. Nu este timp să plângem. Trebuie să ne punem la punct, să fim cei care am câştigat meciuri cu echipe bune, pentru că ne aşteaptă meciul cu o altă formaţie de tradiţie”, a afirmat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel.

COCKTAIL LA IAKI. Înaintea partidei FC Viitorul - Steaua, conducerea echipei constănţene a dorit să-şi onoreze atât abonaţii cât şi adversarul de întrecere, preluând un model al cluburilor din Europa. Astfel, alături de Gheorghe Hagi, Paul Peniu sau Zoltan Iasko, la cocktail-ul de la Hotelul Iaki au participat reprezentanţii clubului Steaua, Teia Sponte, Valeriu Argăseală şi Viorel Păunescu, dar şi abonaţii clubului constănţean.