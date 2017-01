Viitorul a revenit pe loc promovabil

Succesul de sâmbătă, scor 1-0 cu FCM Bacău, a adus Viitorului Constanţa trei puncte în clasament, cu ajutorul cărora formaţia lui Cătălin Anghel a urcat pe locul secund în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal. Aflată la două lungimi în spatele liderului Delta Tulcea, Viitorul poate privi cu mai multă încredere spre partida de sâmbătă, tot de pe teren propriu, cu CF Brăila. Cu 17 puncte în clasament, formaţia patronată de Gheorghe Hagi a reuşit după primele nouă etape un parcurs mai bun decât în stagiunea trecută, când acumula decât 15 puncte în aceeaşi perioadă. Chiar dacă evoluţia cu băcăuanii a lăsat de dorit după deschiderea scorului, Viitorul rămâne una dintre candidatele la promovare şi din punctul de vedere al adversarilor. „Doresc succes Viitorului în continuare. Cred că se poate bate cu şanse reale la promovare. Această luptă consider că se va da între Iaşi, Tulcea şi Viitorul, însă cel mai bun lot îl are Delta Tulcea. Viitorul mai are nevoie de trei-patru jucători pentru a-şi îndeplini obiectivul“ a declarat antrenorul echipei FCM Bacău, Gheorghe Poenaru. La rândul său, tehnicianul Cătălin Anghel este de părere că în cursa pentru Liga 1 pot apărea şi alte echipe. „Această luptă este în continuare deschisă. Sunt multe formaţii care pot ajunge în plutonul fruntaş. Cu Bacăul am avut noroc la începutul meciului, dar apoi ne-am făcut jocul chiar dacă adversarul a stat în propria jumătate. Dacă avem răbdare, nu cred că vom avea probleme. Unii dintre jucători nu se ridică la nivelul pe care îl pot avea din cauza lipsei de încredere. Avem însă un lot numeros, valoros şi eu am încredere în fiecare dintre ei“, a spus Anghel.