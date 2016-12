Viitorul ajută FC Farul

Noul “copil“ al fotbalului constănţean, Viitorul Constanţa, ar putea avea un rol important în menţinerea echipei FC Farul în cel de-al doilea eşalon fotbalistic al ţării. Astfel, preşedintele Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, Paul Peniu, a avut în aceste zile o discuţie cu toţi jucătorii aduşi liberi de contract de la FC Farul şi care erau în litigiu cu formaţia patronată de Giani Nedelcu, pentru a fi de acord cu plata reeşalonată a datoriei pe care conducerea faristă o are faţă de ei. „Am adus în această vară mai mulţi jucători care au evoluat la Farul, dar din cauza problemelor de acolo au ajuns la noi liberi de contract. Farul este un club de tradiţie şi ne-am gândit dacă îi putem ajuta în vreun fel, astfel că am discutat cu toţi jucătorii de la noi care au de primit bani de la FC Farul pentru a accepta propunerea conducerii de la Farul de a le plăti reeşalonat restanţele. Giani Nedelcu le propusese să accepe să le plătească restanţele până în vara anului viitor, însă jucătorii nu au fost de acord decât până la finalul acestui an, mai ales că restanţele faţă de unii dintre ei sunt de 1.500-2.000 euro. Eu îmi doresc ca Farul să găsească forma prin care să poată continua, însă marile lor probleme sunt la jucătorii străini la care datoriile sunt mai mari“, a precizat Peniu. La Viitorul vor evolua din acest sezon nouă jucători care au îmbrăcat tricoul Farului în ultima stagiune: Cristocea, Vlas, Păcuraru, Larie, Bubuleandră, Pantelie, Tudorache, Ninu şi Ignat.

OBIECTIV: LOCURILE 1-5. Deşi este la cel de-al doilea an de existenţă, ambiţiile formaţiei Viitorul Constanţa sunt destul de mari, conducerea stabilind ca obiectiv clasarea pe locurile 1-5. „Avem o echipă tânără, dar din fericire există avantajul omogenităţii pentru că au jucat şi sezonul trecut împreună. În plus, cei veniţi de la Farul au jucat, de asemenea, împreună. Exceptând prima etapă, când nu ştim încă dacă vom juca, programul este unul foarte greu, cu două jocuri în deplasare şi apoi primim acasă vizita Ceahlăului. Noi ne dorim foarte mult şi de la acest sezon, iar dacă la final vom putea ajunge pe unul din primele două locuri, vom vedea atunci ce avem de făcut“, a precizat Peniu.