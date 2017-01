Tinerii din România trebuie încurajaţi să se îndrepte către universităţile tehnice, deoarece există oferte pe piaţa muncii pentru acest tip de profesii, însă angajatorii nu găsesc persoane care să aibă pregătirea necesară, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, la deschiderea Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM). „Este recomandabil ca la nivelul universităţilor tehnice să fie create şi alte specialităţi, în funcţie de necesităţile concrete de pe piaţa muncii. În cadrul târgului, am vorbit cu angajatori care ar avea nevoie, de exemplu, de specialişti în prelucrare aluminiu, însă nici o facultate din ţară nu are această specialitate în grila sa de învăţământ. În plus, majoritatea celor care investesc în România se axează pe afaceri productive. Prin urmare, viitorul aparţine profesiilor tehnice“, a spus Câmpeanu.