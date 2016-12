Viitorul aşteaptă cu optimism meciul cu Steaua

Duminică seară, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1), la Constanţa, pe stadionul “Farul”, în etapa a 15-a, cei mai promiţători tineri fotbalişti ai Ligii 1 la fotbal vor întâlni cea mai în formă echipă din întrecerea internă, Steaua Bucureşti. Va fi, cu siguranţă, cel mai important şi totodată cel mai aşteptat meci pentru Iancu, Chiţu, Bejan şi ceilalţi tineri de mare perspectivă ai Viitorului, în faţa unui adversar care a pierdut un singur meci în Liga 1, 1-3, în deplasare, cu FC Vaslui, pe 27 august!

„Întâlnim echipa momentului, care joacă nouăzeci de minute într-un tempo ridicat. Avem nevoie de o organizare foarte bună, iar când avem mingea să putem pasa cât mai mult, să încercăm să ne creăm ocazii de gol. Respectăm Steaua doar până la intrarea pe teren. De cum ne vom exprima depind şansele noastre. Trebuie să avem mult curaj. Au fost meciuri în care chiar dacă am fost dominaţi, aşa cum a fost cu Pandurii, am înscris două goluri şi am câştigat. Nu m-ar deranja ca Steaua să aibă o posesie chiar de nouăzeci la sută, dar noi să învingem. Am încredere că jucătorii vor fi destul de maturi pentru a trece peste orice moment al jocului”, a spus, la conferinţa de presă desfăşurată vineri, la Ovidiu, antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Chiar dacă şi-au dat deja examenele maturităţii cu CFR Cluj, Pandurii şi chiar Rapid, jucătorii Viitorului ştiu că Steaua este cel mai greu adversar de până acum. „Va fi cel mai important meci al nostru şi cred că va fi o partidă frumoasă. Nicio echipă nu este de neînvins. Credem în noi şi putem obţine un rezultat bun. Şi un rezultat de egalitate va fi bun. Nu cred că Steaua are probleme pe partea dreaptă, dar sper să le fac eu”, a spus şi Aurelian Chiţu. Portarul Alexandru Buzbuchi speră să păstreze poarta intactă, la fel ca şi în jocurile cu CFR şi Pandurii. „Voi încerca să-mi fac datoria, să-mi ajut echipa să câştige. Cel mai periculos jucător al Stelei cred că este Rusescu, un atacant care fructifică ocaziile pe care le are”, a precizat “Buzu”.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Mladen, Bejan, Larie, Toşca - Lazăr, Vaştag - Iancu - N. Dică, A. Chiţu - Alibec.

S-AU VÂNDUT 7.000 DE BILETE. Parcursul foarte bun al Stelei în acest sezon, dar şi forma deosebită arătată de Viitorul la primul sezon în Liga 1 i-au convins pe constănţeni să fie prezenţi în număr mare, duminică, în tribunele stadionului “Farul”. Astfel, din totalul de 11.500 de tichete comercializate (la acest număr se adaugă abonaţii şi galeria Stelei), până vineri seara se vânduseră deja 7.000 de bilete, restul putând fi achiziţionate astfel - sâmbătă: orele 10.00-16.00, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială), duminică: orele 10.30-22.30, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială); orele 18.00-22.30, de la Stadionul “Farul” (Str. Ion Andreescu). Preţul biletelor este de 40 de lei (tribuna I), 25 de lei (tribuna a II-a) şi 15 lei (peluze). Duminică, în intervalul orar 18.00-24.00, Gruparea Mobilă de Jandarmi Tomis şi Poliţia Circulaţie Constanţa vor restricţiona circulaţia auto pe străzile Primăverii şi Ion Andreescu. Accesul spectatorilor spre porţile de intrare ale stadionului se va face pietonal sau cu permis auto eliberat de către organizatorul meciului.