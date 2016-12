Viitorul caută gloria şi la Bistriţa

După ce a trecut cu brio peste “şocurile” CFR Cluj şi Pandurii Tg. Jiu, pentru FC Viitorul Constanţa urmează o deplasare foarte dificilă, în fieful Gloriei Bistriţa, partida din etapa 14-a a Ligii 1 la fotbal fiind programată vineri, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1). Va fi un duel între două nou-promovate, în care fiecare punct se poate dovedi extrem de important în lupta petnru menţinerea în primul eşalon. Chiar dacă experienţa este de partea gazdelor, Viitorul are avantajul unui joc mult mai spectaculos şi eficient, fiind singura dintre nou-promovate care nu ocupă un loc retrogradabil după 13 etape. Mai mult, Viitorul are a doua apărare a campionatului (!!!) - după Steaua - şi este una dintre cele doar cinci echipe cu golaveraj pozitiv în partidele din deplasare (n.r.: 8-6) ! „Ne bucură că stăm cel mai bine dintre nou-promovate, dar nu s-a terminat campionatul. În fotbal nu mai este valabil ce ai făcut ieri, trebuie săptămână de săptămână să o iei de la capăt şi să pregăteşti fiecare joc. Am început să fim mai maturi, jucătorii capătă mai multă încredere, dar trebuie să rămânem echilibraţi, cu picioarele pe pământ. Avem nevoie de puncte şi nu ne interesează dacă ajutăm indirect şi alte echipe”, consideră antrenorul Cătălin Anghel.

Începutul ezitant de campionat, firesc ţinând cont de vârsta jucătorilor şi de faptul că se află la prima experienţă în Liga 1, a fost depăşit, iar din acest moment orice rezultat pozitiv, indiferent de echipă, nu mai poate fi considerat o surpriză. „Cred că suntem mai pragmatici. Noi meci de meci încercăm să ne exprimăm mult mai bine, să visăm la mai mult. Sper ca toate meciurile să le tratăm cu aceeaşi dăruire şi seriozitate, indiferent de adversar. Când dai totul pe teren, poţi avea rezultate bune cu orice echipă”, a mai precizat Anghel.

NU I-A FOST TEAMĂ. Viitorul a trăit la cote maxime finalul partidei cu Pandurii Tg. Jiu, însă la fel s-a întâmplat, cu o singură excepţie - la Piatra Neamţ - în toate celelalte confruntări. De data aceasta însă constănţenii nu au mai primit gol pe final, reuşind în schimb să puncteze în minutele de prelungire prin Aurelian Chiţu. „Sincer să fiu, aveam încredere că portarul nostru ar putea apăra acel penalty. Încercam să le transmit o stare bună şi jucătorilor, care deja începuseră să plece capetele pentru că ştiau ce mai păţiseră în finalul jocurilor. Am avut şi şansă şi am reuşit să câştigăm”, a conchis antrenorul Viitorului.