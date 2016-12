Viitorul, cea mai categorică victorie în deplasare

După ce în precedentele succese din deplasare se impusese în “stil italian”, doar cu 1-0, FC Viitorul Constanţa a reuşit, sâmbătă, la Mangalia, cea mai bună reprezentaţie din acest sezon în confruntările din meciurile de “afară”. În etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal, Viitorul a câştigat, cu 5-1 (3-1), disputa cu revelaţia returului, Callatis Mangalia. Prima ocazie a partidei a adus şi primul gol, Nazîru învingându-l pe Bolboaşă cu un şut plasat din interiorul careului: 1-0 pentru Callatis. Acelaşi Nazîru l-a faultat cinci minute mai târziu în propriul careu pe Cârstocea, iar Dică a restabilit egalitatea din penalty. Nicolae Hertu ar fi putut readuce Mangalia în evantaj în min. 19, însă mingea şutată de la 16 m a lovit bara din stânga porţii lui Bolboaşă. La următoarea acţiune importantă de atac, Viitorul a preluat conducerea: Bejan a centrat perfect din marginea careului, iar Dică a reluat cu capul sub transversală. Scorul pauzei a fost stabilit în min. 45, atunci când fundaşul stânga al Viitorului, L. Turcu, a profitat de o ieşire greşită a lui Neagu în afara careului şi a trimis mingea în poarta goală de la aproximativ 16 m.

La 1-3, Callatis a cedat complet iniţiativa, iar după pauză liderul Seriei 1 a mai reuşit alte două goluri. Dică şi-a trecut în cont tripla în min. 54, când a profitat de o gravă eroare a lui Ionel Posteucă, iar cu 12 minute înainte de final tânărul Gabriel Iancu a închis tabela cu un şut în diagonală de la 14 m lateral stânga.

„Este regretabil că am pierdut, dar după primele goluri ale Viitorului nu am mai reuşit să remontăm. Obiectivul nostru este de a termina pe unul dintre locurile 8-10, iar din sezonul următor ne dorim un obiectiv mai îndrăzneţ“, a declarat primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. „O înfrângere dureroasă. Să sperăm că vom trece repede peste acest accident şi vom putea să ne recuperăm punctele la Otopeni. Diferenţa de pe tabelă este mare în raport cu diferenţa dintre cele două echipe“, a precizat şi antrenorul gazdelor, Mugurel Cornăţeanu. De partea cealaltă, tehncianul oaspeţilor, Cătălin Anghel, speră ca acest rezultat să ofere moralul necesar jucătorilor pentru perioada următoare: „Ne gândim deja la partida de miercuri, cu Poli Iaşi. Am făcut un meci bun cu Mangalia, o echipă puternică. M-ar fi mulţumit o victorie la orice scor”.

Au evoluat - Callatis: Neagu - Cureteu, Nazîru, I. Posteucă, Evdochim - R. Lupu, Cojenel (46 Erdinci Cogali), Bolat, Calagi (70 Bardu) - Hertu, Crăciun (46 Sin); Viitorul: Bolboaşă - Bejan, Puţanu, Iacob, L. Turcu - Lazăr (65 Benzar), Onicaş (46 Păcuraru) - A. Chiţu, Dică (60 Iancu), Cârstocea - V. Rusu. Cartonaşe galbene: I. Posteucă, R. Lupu, Crăciun / A. Chiţu. Au arbitrat: S. Colţescu (Craiova) - D. Iliescu (Craiova) şi M. Orbuleţ (Bucureşti).

RECUNOŞTINŢĂ PENTRU HAGI. La începutul partidei, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, i-a înmânat lui Gheorghe Hagi o diplomă de excelenţă. „Hagi reprezintă un real exemplu de demnitate şi sportivitate. Este trecutul şi viitorul fotbalului românesc prin tot ceea ce face“, a declarat Tusac. “Regele” Hagi a fost primit cu aplauze şi la Mangalia, suporterii scandându-i numele în mai multe rânduri.