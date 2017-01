Viitorul Constanţa, campioană naţională la juniori C!

La doar un an de la înfiinţare, Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ a reuşit să câştige şi primul titlu de campioană naţională la juniori. După ce juniorii A (locul 3 la CN), juniorii B (loc 2 la CN) şi juniorii D (loc 3 la CN) au fost foarte aproape de câştigarea titlului, echipa juniorilor C, pregătită de Lucian Marinof şi Nicolae Roşca, a devenit campioană naţională la această categorie de vârstă, după ce a învins, ieri, cu un categoric 6-0, pe CFR Cluj, în finala Campionatului Naţional. Partida disputată la Mogoşoaia a fost dominată autoritar de puştii Academiei, care, după o primă repriză în care au punctat o singură dată, prin Taciuc (min. 22), s-au dezlănţuit în partea secundă. Pe rând, M. Bălaşa (min. 56), Ghenciu (min. 57), Taciuc (min. 59), Ichim (min. 68) şi Dănăricu (min. 70) au dus scorul la un neverosimil 6-0 pentru Viitorul. „Sunt foarte mândru şi fericit că am reuşit primul titlu, după ce am obţinut doar medalii de argint sau de bronz la alte trei categorii de vârstă. Este totuşi primul an al Academiei şi este o mare bucurie pentru că încă din primul an ne-am bătut cu toate forţele fotbalului românesc. Nu este simplu şi la îndemâna oricui să facă ce am reuşit noi. Este însă rezultatul muncii depuse în acest an de conducători, antrenori, jucători şi toţi ceilalţi care au contribuit la aceste rezultate. Noi avem acum de îndeplinit şi un alt obiectiv, pentru că unul dintre motto-urile Academiei este: fiecare copil este un proiect, fiecare copil este un pariu că poate ajunge cineva. Când vrei mult, trebuie să munceşti mult, iar în acest caz rezultatele nu au cum să nu apară“, a declarat preşedintele Academiei “Gheorghe Hagi“, Paul Peniu. Câştigarea titlului la această categorie de vârstă este o premieră şi pentru antrenorul principal Lucian Marinof. „Este încununarea unei munci de un an de zile cu nişte copii de certă perspectivă. Este primul titlu naţional şi pentru mine la juniori C, după ce pierdusem două finale, când eram la Farul, una la 11 m, iar a doua în prelungiri. Mă bucur că mulţi dintre cei de atunci au făcut pasul în prima ligă şi sper ca şi această generaţie să confirme în viitor“, a declarat Lucian Marinof. Iată şi echipa care a jucat în finală: Logofătu - Babu, Hodorogea (65 Moglan), Ciurea, Al. Ivan (65 Borcoi) - M. Bălaşa, Sbârcea, Vînă (63 Ichim), Taciuc - Al. Vieru (58 Dănăricu), Ghenciu. Din lot mai fac parte: Rotariu, Căbuz, Negrilă - portari; Otei, Iacob, Gavrilă, Marcu - fundaşi; Scarlat, Raiciu - mijlocaşi: Tuzes, Tontea, Tudorie, Halmaghe - atacanţi.