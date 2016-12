Viitorul Constanţa este pe drumul cel bun

Au mai rămas mai puţin de trei săptămâni până la debutul în noul sezon, unul istoric pentru FC Viitorul Constanţa, care va evolua în premieră în primul eşalon al fotbalului românesc. După o perioadă de acumulări fizice, elevii lui Cătălin Anghel şi Norbert Niţă au disputat, duminică, la Kizilcahamam, în cantonamentul din Turcia, primul meci amical în stagiul de pregătire din Turcia. Chiar dacă prima verificare s-a încheiat cu un eşec, 0-1 cu Volga Novgorod, FC Viitorul Constanţa a arătat multe lucruri bune. Echipa a pasat bine, a acoperit bine spaţiile în marea majoritate, iar noii veniţi au lăsat o impresie bună, chiar dacă evoluau pentru prima dată în tricoul echipei constănţene şi unii dintre ei nu au jucat decât 30 de minute. În plus, lucru deloc de neglijat, Viitorul a întâlnit o reprezentantă a primei divizii din Rusia, unde nivelul campionatului este superior celui românesc din toate punctele de vedere.

„A fost primul amical din acest cantonament, după o perioadă intensă de acumulări fizice. Am rulat întreg lotul şi au fost jucători care au jucat doar câte 30 de minute pentru că sunt foarte mulţi în lot. Este bine că nu avem jucători care să aibă probleme de sănătate. Despre meci, pot spune că cei mai mulţi dintre jucători au încercat să respecte ceea ce le-am cerut, dar este normal că ne dorim mai mult şi am văzut şi lucrurile care sunt mai puţin bune. În mare parte sunt mulţumit de unele momente din joc şi sperăm să creştem de la meci la meci. Au fost şi mulţi jucători care au debutat. Unii sunt foarte tineri şi eu cred că s-au descurcat. Sunt mulţumit de tineri, dar aştept în continuare mai mult de la ei şi sunt convins că vor face lucruri bune, pentru că pot mai mult“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Odată cu aducerea lui Alibec şi Cristea în atac, Mustaţă, Toşca şi Mladen în apărare şi a lui Vaştag în linia mediană, cărora li se adaugă mijlocaşul Boban Nikolov şi fundaşul Mihai Bălaşa, lupta pentru un loc de titular se anunţă şi mai disputată. „Avem o concurenţă foarte mare, avem unele posturi în care se bat câte trei jucători pentru un loc de titular, astfel că lupta va fi destul de acerbă. Mai avem un meci în care vom vedea posibilităţile jucătorilor şi apoi, încet-încet, trebuie să încercăm să fixăm o echipă la care ne gândim să începem campionatul. Vom lucra în continuare şi la partea fizică şi la partea tactică. În plus, în plan mental îl avem şi pe Andi (n.r.: Andreas Hniatiuc) care lucrează cu ei pe partea de psihologie. Chiar dacă mai avem jocuri, nu vom renunţa la programul fizic, nu ne vom schimba programul doar pentru că a doua zi urmează o partidă grea“, a mai spus tehnicianul Viitorului. Constănţenii au avut programată ieri o singură şedinţă de pregătire în cantonamentul din Turcia, de la ora 18.00.

MULŢUMIŢI DE...VREME. Patalya Thermal Resort din Kizilcahamam oferă condiţii bune de pregătire, iar din acest motiv, în acest moment sunt cazate la acest hotel cinci formaţii: FC Viitorul Constanţa, Volga Novgorod, Sepahan (campioana Iranului), Traktor (vicecampioana Iranului) şi Qarabagh Spor (Azerbaidjan). Vremea este un alt factor de luat în seamă, temperatura în cursul zilei fiind de 25-28 grade. Seara însă, altitudinea de 1.200 m se face pe deplin simţită, temperatura coborând în timpul nopţii chiar şi până la cinci grade Celsius. „Este bine. O vreme care îţi permite să faci antrenamente în condiţii bune. Aş fi dorit să facem acest cantonament în Olanda, însă, din păcate, nu erau echipe cu care să fi putut juca în această perioadă“, a spus Gheorghe Hagi.